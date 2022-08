Ora di inizio della trasmissione in diretta di “Genshin Impact” 3.0, posizione di visualizzazione e banner

È ora di andare Dietro quello di Inazuma Effetto Jinshin 2.8 E passando alla versione grande 3.0. HoYoverse ha tirato fuori tutti i punti di arresto nella tattica di marketing a goccia, amplificando la sua base di giocatori per Sumeru con un’abbondanza di contenuti teaser. Ora, con Effetto Jinshin 3.0 in diretta, è tempo che i giocatori ottengano la spiegazione completa della nuova area e Elemento Dendroe il Personaggi già trapelati. Potremmo non vedere molto Personaggi dalla pelle scura Come previsto, ma ciò non significa che non vedremo altri aggiornamenti selvaggi che renderanno il gioco degno di essere giocato.

Ecco come visualizzare un file Effetto Jinshin 3.0 Trasmissione in diretta e cosa aspettarsi da essa.

Quando è un file Effetto Jinshin 3.0 A che ora inizia la trasmissione in diretta?

Il Effetto Jinshin 3.0 sarà disponibile il 13 agosto 2022 alle 8:00 EST Contrazione. Se qualcosa di simile al precedente live streaming, dovrebbe riavviarsi su YouTube quattro ore dopo, alle 12:00

Dove posso guardare Effetto Jinshin Trasmissione in diretta 3.0?

È possibile visualizzare i file Jinshin IMPACt 3.0 Live streaming su Twitch, YouTube o anche Bilibili con i sottotitoli. Basta presentarsi in tempo. Non preoccuparti se ci vuole un po’ per avviarsi!

Fare Effetto Jinshin 3.0 Hai un trailer?

sì, Effetto Jinshin 3.0 ha più trailer. Ci sono tre teaser in anteprima con input sottotitolati da parte degli sviluppatori e un video promozionale per la banda di Sumeru in azione.

Vi suggeriamo di guardarli tutti come antipasto per il vostro prossimo piatto principale:

Inoltre, l’ultimo video promozionale di HoYoverse non è un teaser in anteprima ma un’animazione di alta qualità con un’anteprima del viaggiatore e dei nuovi compagni di Sumeru. Lo sviluppatore è stato inizialmente coinvolto nell’animazione promozionale per Inazuma, e ora sta facendo lo stesso per Sumeru e lui migliorare. Sicuramente vale un battito cardiaco!

Cosa verrà rivelato durante Effetto Jinshin Trasmissione in diretta 3.0?

Questo piccolo Hey ragazzi Apparentemente ovunque in Sumero. huyver

Sumeru e i suoi personaggi sono probabilmente l’argomento caldo di Effetto Jinshin Trasmissione in diretta 3.0. HoYoverse ha trascorso le ultime settimane rilasciando trailer della storia sulla nuova regione e introducendo i giocatori a nuovi personaggi, tra cui TignariCole e Dory. È un intero equipaggio pronto a incontrarsi Jinshin giocatori quando viaggiano verso la nuova destinazione del viaggiatore.

che cos’è Effetto Jinshin Banner 3.0?

nuovo Effetto Jinshin I banner vengono generalmente confermati il ​​giorno della trasmissione. in ogni caso, il Effetto Jinshin La community ha leaker spaventosamente affidabili, che hanno “confermato” i banner in arrivo.

Salva il tuo Primosun Effetto Jinshin Condividi informazioni, informazioni aggregate da famosi leaker come Uncle Chasm, Ubatcha e Lumie per scontare i seguenti banner:

Effetto Jinshin 3,0 primo tempo: Tignari un utente di arco a 5 stelle, sarà il primo Dendro a 5 stelle ad apparire su uno stendardo. Zhongli verrà restituito con lui. I giocatori riceveranno collie , addestrato nelle guardie forestali, come unità gratuita a 4 stelle. Sarà anche disponibile per il checkout dal banner di Tighnari con prezzi maggiorati.

un utente di arco a 5 stelle, sarà il primo Dendro a 5 stelle ad apparire su uno stendardo. verrà restituito con lui. I giocatori riceveranno , addestrato nelle guardie forestali, come unità gratuita a 4 stelle. Sarà anche disponibile per il checkout dal banner di Tighnari con prezzi maggiorati. Effetto Jinshin La seconda metà di 3.0: Finora, Tighnari è l’unico Dendro a 5 stelle che dovremmo aspettarci. seconda metà di Effetto Jinshin Funzionalità di aggiornamento 3.0 giugno E il Kokumi Rimodellare gli striscioni con Ciclicoun altro personaggio a 4 stelle di Sumero.

I leaker lo apprezzano Effetto Jinshin 3.0 inizierà il 24 agosto 2022. La seconda metà inizierà probabilmente il 28 settembre 2022, in base ai programmi precedenti.

Effetto Jinshin Disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS e Android. È ancora in fase di sviluppo per Nintendo Switch.