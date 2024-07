OPPO fissa il 12 luglio come data per il lancio della serie Reno 12 in India: specifiche e caratteristiche previste | Notizie sulla tecnologia

OPPO ha fissato la data di lancio dei suoi smartphone della serie Reno 12 in India al 12 luglio. Questa serie include il modello standard OPPO Reno 12 e il modello Pro, entrambi dotati di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale volte a migliorare l'esperienza dell'utente. Entrambi gli smartphone della serie OPPO Reno 12 saranno dotati di un display AMOLED flessibile da 6,7 ​​pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz. OPPO ha confermato il design “Quad-Micro Curved Infinite View” del display, che sostiene abbia ridotto al minimo le cornici laterali per ottenere un notevole rapporto schermo-corpo del 93,5%. OPPO Reno 12 Pro sarà disponibile nei colori Sunset Gold e Space Brown, con un pannello posteriore a doppia texture. La parte superiore presenterà la tecnologia OPPO Glow resistente alle sbavature, mentre la parte inferiore avrà una finitura lucida con il marchio OPPO. Lo standard OPPO Reno 12 sarà offerto nei colori Sunset Peach, Matte Brown e Astro Silver. Clicca qui per contattarci su WhatsApp

In termini di durata, entrambi i modelli avranno una “tecnologia di protezione a tutto tondo”, che renderà i telefoni resistenti a cadute e urti. OPPO ha affermato che il corpo è realizzato in lega ad alta resistenza per una maggiore durata. Entrambi i dispositivi avranno un grado di protezione IP65 per la resistenza alla polvere e all'acqua, con componenti potenziati come altoparlanti, una porta USB-C e un vassoio per scheda SIM.

La serie OPPO Reno 12 si basa sul System-on-Chip MediaTek Dimensity 7300, alimentato dalle funzionalità basate sull'intelligenza artificiale di OPPO. Queste funzionalità includono AI Clear Face, AI Writer, AI Recording Summary, AI Eraser 2.0 e altre.

Entrambi i modelli hanno una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica cablata SUPERVOOC da 80W. OPPO afferma che questi smartphone possono essere caricati completamente dallo 0% in soli 46 minuti.

OPPO Reno 12 Pro sarà dotato di una tripla fotocamera, con un sensore primario SONY LYT-600 da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), un teleobiettivo da 50 megapixel che utilizza un sensore Samsung JN5 per zoom 2x e un sensore da 8 megapixel. Obiettivo ultragrandangolare Sony IMX 355.

Al contrario, il telefono OPPO Reno 12 standard sostituisce il teleobiettivo con un obiettivo macro da 2 megapixel pur mantenendo gli obiettivi primari e ultra grandangolari.

Per i selfie, OPPO Reno 12 Pro è dotato di una fotocamera frontale da 50 MP, mentre il modello standard è dotato di un sensore da 32 MP.