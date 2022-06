Ogni Switch è apparso nel Devs Day 2022

Jeff Kelly Gioco inaugurale del Summer Festival 2022 Andava e veniva, e subito dopo c’era la presentazione del Devs Day 2022 incentrata sulle attività indipendenti. Celebrando il decimo anniversario di Double Fine e iam8bit, questa seconda puntata dello streaming del Summer Game Fest includeva molte più notizie su Switch rispetto allo spettacolo ospitato da Keighley.

Di seguito abbiamo raccolto tutti i trailer di Switch di Day of the Devs 2022, nell’ordine in cui sono apparsi nello show.

su questa pagina: Developer Opening Day 2022 – Annunciato ogni switch

lì per confermato Cambio di gioco da Devs 2022 Day Show.

Il tempo vola – 2023

Il tempo vola – 2023

Questo bizzarro gioco è in parte open world e in parte simulatore di volo – e ci giochi come una mosca! Ti viene fornita una lista dei desideri che puoi completare prima di morire. Ma la vita di una mosca è breve e la lista è lunga! Vai avanti e impara uno strumento musicale, diventa ricco, leggi un libro, fai un tour, ritrova te stesso, ubriacati, fai ridere qualcuno o entra nel mondo dell’arte! E se non vuoi raggiungere i tuoi obiettivi di vita, riattacca, pulisci le ali e guarda la TV. Usa il tuo tempo migliore! Perché moriremo tutti.

Un po’ a sinistra – 2022

Un po' a sinistra – 2022

un po’ a sinistra è un rilassante gioco di puzzle che ti consente di ordinare, impilare e organizzare gli oggetti per risolvere i puzzle nascosti tra gli oggetti domestici. Tieni d’occhio il gatto dispettoso che occasionalmente si allontanerà dal tuo lavoro ordinato.

Orso e colazione – 28 luglio 2022

Orso e colazione – 28 luglio 2022

Orso e colazione È un gioco di avventura gestionale rilassato in cui interpreti un orso in buona fede che cerca di correre B+B nella giungla. Hank e i suoi amici trovano una baracca abbandonata, brillantemente attrezzata da adolescente, e la trasformano in un bed and breakfast redditizio per turisti ignari. Man mano che il tuo lavoro si espande, i misteri della foresta si espandono e Hank si ritrova presto a scoprire un appezzamento di terra più profondo della natura selvaggia stessa.

Basha Roots – Cazzo

Basha Roots – Cazzo

Basha radici È una simulazione agricola ambientata nell’età della pietra in cui sviluppi le idee che hanno plasmato l’umanità.

Desta: Ricordi tra – Cazzo

Desta: Ricordi tra – Cazzo

Rivivi i ricordi, riscopri gli amici e ricuci le relazioni passate in questa esclusiva esplorazione strategica a turni attraverso sogni e rimpianti dai creatori di Monument Valley e Alba: A Wildlife Adventure.

SCHiM – Da annunciare più avanti

SCHiM – Da annunciare più avanti

Shim È un gioco sul salto da un’ombra all’altra in un ambiente stimolante e vivace. Questo platform 3D prende elementi di luce e animazione e li aggiunge direttamente al gameplay, fornendo un’esperienza che troverai solo in Shim.

Il piccolo Nemo e i Guardiani di Slaberland – 2023 (Kickstarter)

Il piccolo Nemo e i Guardiani di Slaberland – 2023 (Kickstarter)

Esplora il mondo dei sogni nei panni del Piccolo Nemo, armato di giocattoli, caramelle e peluche in questa colorata avventura metroidvania platform.

Volpe e Demone Rana Viaggiatori Isola di Adashino – TBD

Volpe e Demone Rana Viaggiatori Isola di Adashino – TBD

Viaggiatori volpe e rana: il demone dell’isola di Adashino È un gioco di azione e avventura in 3D con un’atmosfera di ispirazione giapponese. Interpreti Fox, una ragazza che si ritrova sull’isola di Adashino e inizia a viaggiare con Frog. I cancelli Torii, le lanterne delle bancarelle di cibo e le insegne al neon danno luce e colore all’isola. Qualcosa giace nell’ombra, sempre più vicino… “Fox and Frog Travellers” è attualmente in fase di sviluppo da parte di Rias, l’illustratore e concept artist che ha creato l’idea sulla base di una delle sue illustrazioni. La storia di Fox e Frog’s Long Night Journey uscirà tra pochi anni.

