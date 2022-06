Oggi ho imparato che puoi conoscere piante e fiori usando solo la fotocamera del tuo iPhone

A volte, anche come giornalista tecnico, potresti essere sorpreso dalla velocità con cui la tecnologia si sta evolvendo. Caso in questione: ho appreso solo oggi che il mio iPhone offre una funzionalità che desideravo da tempo: la possibilità di selezionare piante e fiori da una semplice foto.

È vero che molte app di terze parti offrono questa funzionalità da anni, ma l’ultima volta che l’ho provata sono rimasto deluso dalla sua velocità e precisione. E sì, c’è Google Lens e scansione snapchatma non è sempre conveniente aprire un’app che altrimenti non userei.

Ma dall’introduzione di iOS 15 lo scorso settembre, Apple ha introdotto la propria versione di questa funzione di ricerca visiva. è chiamato ricerca visivache è molto buono.

Funziona semplicemente. Apri semplicemente una foto o uno screenshot nell’app Foto e cerca l’icona blu “i” sotto di essa. Se ha un piccolo anello lucido intorno, iOS ha trovato qualcosa nella foto che può identificare usando l’apprendimento automatico. Fare clic sull’icona, quindi fare clic su Cerca e cercherà di trovare alcune informazioni utili.

Funziona non solo con piante e fiori, ma anche per punti di riferimento, arte, animali domestici e “altre cose”. Ovviamente non è perfetto, ma mi ha sorpreso più volte di quanto mi abbia deluso. Ecco solo alcuni esempi dal mio rullino fotografico:

Sebbene Apple abbia annunciato questa funzionalità l’anno scorso al WWDC, non ha annunciato la sua esatta disponibilità. (L’ho notato tramite un link in una delle mie newsletter tecnologiche preferite, eccessivo.) Anche la pagina di supporto ufficiale di Visual Look Up offre messaggi misti, dicendoti in un posto che è “solo USA” e quindi elencando altre regioni compatibili in pagina diversa.

ricerca visiva lui è La sua disponibilità è ancora limitata, ma l’accesso è stato ampliato dal lancio. È ora disponibile in inglese negli Stati Uniti, Australia, Canada, Regno Unito, Singapore e Indonesia; in francese in Francia; in Germania in Germania; in italiano in Italia; E in spagnolo in Spagna, Messico e Stati Uniti.

È una bella funzionalità, ma mi ha anche chiesto cos’altro può fare la ricerca visiva. Immagina di scattare una foto della tua nuova pianta d’appartamento, ad esempio, solo per vedere Siri chiedere “Vuoi che imposti dei promemoria per un programma di irrigazione?” Oppure, se scatti una foto di un insegnante in vacanza, chiedi a Siri di cercare sul Web per trovare gli orari di apertura e dove acquistare i biglietti.

L’ho imparato molto tempo fa È sciocco riporre le tue speranze su Siri Fare qualcosa di troppo avanzato. Ma questi sono i tipi di funzionalità che potremmo eventualmente ottenere con i futuri visori AR o VR. Speriamo che se Apple offre questo tipo di funzionalità, faccia un tuffo ancora più grande.