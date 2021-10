Odi il menu Start di Windows 11? Ecco come cambiarlo o sostituirlo

Nuovo menu di avvio in formato Windows 11 inizio traballante Sebbene possa avere i suoi fan, molte persone hanno dato alla sua interfaccia un file cipiglio. Se sei uno di loro, puoi fare di più che lamentarti.

Sebbene il nuovo menu Start non sia personalizzabile come quello in Windows 10Ci sono modi per farlo sembrare e funzionare nel modo desiderato. Se ciò non bastasse, potresti prendere in considerazione l’idea di passare a un’alternativa al menu Start di Windows 11, come Start 11 e StartAllBack, per ripristinare un menu Start più tradizionale e impostare l’aspetto, il layout, i colori e altri elementi.

Prima di modificare qualsiasi cosa, vediamo come appare il menu Start predefinito in Windows 11. Nella parte superiore dell’elenco, un campo di ricerca consente di cercare app, file e impostazioni. La sezione Installato mostra le applicazioni che sono state installate; Scorri su e giù per vederli tutti. Per visualizzare un elenco di tutte le app installate, tocca Tutte le applicazioni pulsante.

La sezione Consigliati visualizza le applicazioni e i file aggiunti di recente e aperti di recente. tocca Di più pulsante per visualizzare un elenco più lungo. Sotto questa sezione c’è l’icona del tuo profilo, dove puoi modificare le impostazioni dell’account, bloccare il computer o uscire. Il pulsante di accensione sulla destra ti consente di mettere Windows in stato di stop o spegnere o riavviare il computer.

Modifica le app e i file consigliati

Se vuoi cambiare qualcosa, vai su Impostazioni > Personalizzazione > Per iniziare, in cui puoi dire a Windows di interrompere la visualizzazione delle app installate di recente, delle app utilizzate di frequente e degli elementi aperti di recente nel menu Start, nel menu delle app e in altre posizioni. Prova ciascuna di queste tre opzioni per determinare quale attivare e disattivare. Se disattivi tutte e tre le opzioni, la sezione Consigliati del menu Start sarà vuota.

Aggiungi cartelle

Puoi aggiungere cartelle in fondo al menu Start da Impostazioni > Personalizzazione > Per iniziare > cartelle. Attiva l’interruttore accanto a qualsiasi cartella che desideri vedere accanto all’icona di accensione. In questo modo, puoi accedere facilmente a impostazioni, esplora file, documenti, download e altro ancora.

Aggiungi e rimuovi le app installate

Puoi modificare ulteriormente l’elenco rimuovendo, installando e spostando app specifiche nella sezione Installate. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull’icona di un’app e fare clic su Disinstalla dall’inizio Per rimuovere l’applicazione dal menu di avvio. Scoprirai che l’applicazione è ancora nell’elenco delle applicazioni.

Se desideri aggiungere un’app al menu Start, fai clic su Tutte le applicazioni Per visualizzare tutte le applicazioni installate. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento che non è già nel menu Start e selezionare Clicca per iniziare.

Tutte le app aggiunte alla sezione “Installate” possono essere spostate a tuo piacimento. Quindi, se ne usi alcuni più frequentemente di altri, spostali nella parte superiore della sezione bloccata per un facile accesso. Fallo rapidamente facendo clic con il pulsante destro del mouse sull’icona e selezionando Scorri verso l’alto. O semplicemente trascina le icone in posizione.

Riallineare il pulsante di avvio

Potresti anche aver notato che il pulsante Start è centrato sulla barra delle applicazioni in Windows 11, che è diverso dal suo solito posto nell’angolo in basso a sinistra dello schermo. Se preferisci il modo in cui è sempre posizionato, puoi spostare l’intera barra delle applicazioni in posizione.

Aprire Impostazioni > Personalizzazione > Barra delle applicazioni, quindi seleziona File Comportamenti della barra delle applicazioni Selezione. Usa il menu a discesa di allineamento della barra delle applicazioni per cambiare le icone dal centro a sinistra. Il pulsante Start verrà riposizionato, insieme al resto delle icone sulla barra delle applicazioni, in basso a sinistra. Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione della barra delle applicazioni, dai un’occhiata la nostra guida.

Se ancora non ti piace il menu Start di Windows 11, considera di scaricare un’alternativa. L’opzione migliore è Stardock’s inizio 11È ancora in beta ma è aperto a tutti. Per ottenere una prova gratuita di 30 giorni, fai clic su Scarica l’ultimo aggiornamento Link sotto il verde Ottieni una beta Visita Stardock.com. Successivamente, costa $ 4,99 ($ ​​3,99 se esegui l’aggiornamento da una versione precedente) e include 30 giorni di supporto tecnico dal vivo, oltre all’accesso illimitato ai suoi forum di supporto tecnico.

La schermata di configurazione del programma chiede se si desidera allineare la barra delle applicazioni a sinistra o al centro. Puoi quindi scegliere uno stile del menu Start, come lo stile Windows 7, lo stile moderno, lo stile Windows 10 o lo stile Windows 11. Se preferisci il classico menu Start a due colonne, scegli lo stile Windows 7 o lo stile moderno. Puoi anche modificare lo stile facendo clic sulla freccia giù accanto ad esso e scegliendo un layout zip o un wireframe.

Passa attraverso il resto delle opzioni di impostazione per personalizzare il pulsante di avvio, la barra delle applicazioni e la funzione di ricerca. Puoi impostare quando e come appare il menu Start 11 da un file monitoraggio scheda. Ad esempio, puoi modificarlo in modo che facendo clic sul pulsante Start avvii il menu Start 11 ma premendo il tasto Windows sulla tastiera avvii il menu Start in Windows 11.

Al termine, fare clic sul pulsante Start per visualizzare il nuovo menu Start. Fare clic con il pulsante destro del mouse in qualsiasi punto del menu Start per modificarlo eliminando o rinominando i collegamenti e spostando i collegamenti in cartelle specifiche. Puoi anche tornare alle impostazioni di Start 11 per modificare qualsiasi opzione facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla barra delle applicazioni e selezionando Configurazione iniziale 11.

Un’altra buona alternativa al menu Start in Windows 11 è IniziaTuttoIndietro, che costa $ 4,99 ($ ​​1,50 se esegui l’aggiornamento da una versione precedente) dopo un periodo di prova di 30 giorni. Ti viene prima chiesto di scegliere un’impostazione del menu Start a due colonne preferita con opzioni come Proper 11, Kinda 10 e Remastered 7.

Per modificare ulteriormente StartAllBack, usa le schede a sinistra per modificare il menu Start, la barra delle applicazioni, Esplora file e altro. Al termine, fai clic sul pulsante Start per utilizzare il nuovo menu. Fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi per eliminare, rinominare o spostare determinati collegamenti.