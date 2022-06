Nuova mappa della tettonica a zolle

La particolarità della Terra, la crosta del nostro pianeta è divisa in tante placche tettonicheOrganizzazione mondiale della Sanità Hanno la capacità di muoversisotto l’impulso gravidanza Mantello e principali processi tettonici: accumulazione Oceani e subduzione. se Parti della scheda principale Ora un consenso, ma ci sono molti modelli che descrivono in dettaglio molte differenze di configurazione a livello di confine della scheda.

Placche tettoniche, pezzi di puzzle con linee sfocate

Per colpa di crostale Può essere paragonato a un puzzle in cui lo schema della trama non è ancora ben noto. Tuttavia, la definizione precisa dei confini delle placche è un punto chiave per effettuare ricostruzioni accurate di un movimento piatti e capire come li hanno ottenuti In alternativa saldato e poi separato, durante i maggiori cicli tettonici vissuti dalla Terra. Inoltre, i confini delle placche rappresentano sempre aree di grave deformazione associata a processi tettonici o processi magmatici. Può essere estensivo – denotando così una zona di accrescimento oceanico -, compressivo – nel qual caso può essere associato a una zona di subduzione o catena montuosa – o a taglio. L’esempio tipico di quest’ultimo caso è la faglia di Sant’Andrea negli Stati Uniti, un’area soggetta a terremoti molto grandi.

Conoscere in dettaglio le caratteristiche dei diversi confini di placca e determinare l’esatta estensione della zona di deformazione è essenziale per stimare i rischi geografici per la popolazione che vive in queste aree.

Le nuove conoscenze sono finalmente incorporate nelle mappe tettoniche

Così ha esaminato un team di ricercatori dell’Università di Adelaide in Australia Costruzione Tre nuove mappe del mondo: la formazione della tettonica a zolle, la formazione delle principali province geologiche e la formazione delle catene montuose (moderne o antiche). Questo è il Banca dati Molto completo e necessario per fare molti studi.

La mappa della tettonica delle placche non è stata rivista dal 2003. Tuttavia, da allora, sono stati fatti molti progressi, in particolare per quanto riguarda l’identificazione di nuove microplacche come quelle delle Macquarie, situate nel sud della Tasmania, così come il Capricorno in miniatura piatto che separa i piatti Indiano e Australiano. Tuttavia, la grande novità si trova sul versante della costa occidentale del Nord America, dove la zona di deformazione attiva attribuita alle faglie di San Andreas e Queen Charlotte è stata ampliata rispetto ai modelli precedenti. Ora si estende per oltre 1.500 chilometri.

Le nuove mappe mostrano anche in modo più adeguato la vasta area di deformazione che interessa l’Asia centrale, associata all’impatto dell’India all’interno del continente eurasiatico. Questa grande collisione che ha luogo in L’origine dell’Himalaya E la vetta più alta del mondo, l’Everest, interessa in realtà un’area molto vasta dell’Asia che è regolarmente soggetta a terremoti.

Migliore integrazione di eventi sismici e vulcanici

I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Recensioni di scienze della terra. Incorporando una grande quantità di dati (GPSterremoti e linee di faglia, anomalia Da gravità anomalie magnetiche, geoscienze, ecc.), queste nuove mappe consentono di spiegare la distribuzione e l’origine del 90% dei terremoti e dell’80% dei vulcani negli ultimi 2 milioni di anni. In confronto, i modelli più vecchi hanno rappresentato solo il 65% dei terremoti.

