Novità di iOS 15 e iPadOS 15 Beta 5

Apple rilasciata oggi La quinta versione beta di iOS e iPadOS 15 Per gli sviluppatori, ulteriori modifiche al nuovo sistema operativo che verrà lanciato questo autunno.



Man mano che avanziamo nel processo di beta testing, le modifiche apportate si riducono man mano che Apple inizia a finalizzare i suoi piani di progettazione per l’aggiornamento. La beta di oggi si concentra su piccole modifiche e miglioramenti a iOS e iPad 15 Caratteristiche.

icona dell’app meteo

Il design dell’icona dell’app meteo è stato leggermente modificato. È un blu più scuro rispetto alla versione precedente.

iOS 15 icona dell’app meteo b4 a sinistra, iOS 15‌ icona dell’app meteo b5 a destra

Icona di ricarica Safari

In Safari, quando la barra degli indirizzi veniva compressa durante la visualizzazione della pagina Web completa, l’icona di ricarica veniva rimossa dalla barra degli URL. L’icona di ricarica viene ancora visualizzata nella visualizzazione standard.



Nella beta precedente, l’icona di ricarica veniva mostrata in entrambe le viste mostrate nello screenshot qui sopra. Nella versione beta corrente, appare solo nella visualizzazione standard.

iPadOS 15 Safari

In ‌iPadOS 15‌, la beta di oggi cambia l’ombreggiatura dell’interfaccia della scheda in Safari nel tentativo di rendere più visibile la scheda attiva.

Impostazioni della schermata iniziale di iPadOS 15

Nell’app Impostazioni di seguito schermo principale & Dock, ora c’è un’opzione in IPAD Per usare icone grandi.



Con la funzione abilitata, le icone occupano più spazio sullo schermo e quindi meno spazio libero, ed è più facile toccare l’icona dell’app che ti serve.

icona del centro di controllo della fotocamera

In una versione beta precedente, Apple ha migliorato l’icona dell’app della fotocamera e in ‌iOS 15‌ beta 5, l’icona della fotocamera in Control Center utilizza l’icona appena aggiornata invece di quella vecchia.



Dal punto di vista del design, la nuova icona elimina il pulsante di scatto.

La vecchia icona della fotocamera è a sinistra e l’icona della nuova fotocamera è a destra

Icona di riconoscimento vocale nel Centro di controllo

Apple ha anche cambiato l’icona per la funzione di riconoscimento vocale nel Centro di controllo. In precedenza era un’onda sonora in una scatola, ma ora è un’onda sonora con un simbolo di ricerca su una piccola lente d’ingrandimento.

Spegnimento iPhone

Quando spegni I phoneOra c’è un avviso cliccabile che l’iPhone‌ sarà ancora disponibile dopo che è stato spento. Se fai clic su di esso, c’è un’opzione per “Metti in pausa la ricerca”.

schermate di avvio

Apple ha aggiunto nuove schermate iniziali con descrizioni delle funzionalità per app come Immaginie promemoria, casa e mappe.

suoni di sottofondo

C’è una nuova opzione per disattivare i suoni di sottofondo quando l’iPhone‌ è bloccato, che può essere trovata in Impostazioni > Accessibilità > Suoni e immagini > Suoni di sottofondo.

Informazioni su TestFlight nell’App Store

Quando cerchi un’applicazione in un file App StoreSe hai una versione di TestFlight installata da uno sviluppatore, il menu dell’App Store mostrerà la versione di TestFlight che hai installato e mostrerà un link per aprire l’app TestFlight.

vecchi contatti

Secondo le note di rilascio di Apple per l’aggiornamento, Legacy Contacts è stato rimosso nella beta 5 e verrà nuovamente aggiunto in un aggiornamento successivo.

Altre nuove funzionalità

Sapete qualcosa di nuovo in beta che ci siamo lasciati alle spalle? Fateci sapere nei commenti qui sotto.