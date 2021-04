Non ci sono ancora limiti di velocità, ma c’è ancora rammarico La versione per PC di Alibaba Cloud è la prima versione di Alibaba Cloud Alibaba Cloud.

Alibaba Cloud Disk ha iniziato la sua beta pubblica non molto tempo fa e penso che molti utenti di Internet lo abbiano utilizzato.Attualmente, la popolarità di Alibaba Cloud Disk è molto buona. Tuttavia, la versione PC di Alibaba Cloud Disk è rimasta silenziosa per molto tempo, rendendo gli utenti di computer un po ‘depressi. Ma la buona notizia è che la versione PC di Alibaba Cloud Disk è stata testata. Fammi controllare con l’editor.

Metodi di accesso ricchi

AliTablet cloudLa versione per PC supporta tre metodi di accesso (SMS, password e codice di scansione) e più metodi di accesso sono convenienti per consentire agli utenti di accedere in diversi scenari.

Figura 1 Interfaccia di accesso alla versione PC di Alibaba Cloud Disk

L’interfaccia principale è concisa

L’interfaccia principale della versione PC di Alibaba Cloud Disk è molto concisa, il lato sinistro è la barra delle opzioni delle funzioni e il riquadro destro è l’area di visualizzazione dei contenuti. L’angolo inferiore sinistro mostra la quantità utilizzata e la capacità totale del disco di rete. Tuttavia, l’interfaccia della versione per PC è quasi la stessa di quella della versione web, il che lo fa sospettare che si tratti di un’aggiunta.

Figura 2 La versione per PC di Alibaba Cloud Disk

La velocità è buona, il file supporta la seconda trasmissione ma non il download e la condivisione offline

La velocità di upload e download della versione PC di Alibaba Cloud Disk è ancora illimitata, offrendo agli utenti un’ottima esperienza. E ci sono sempre più file che possono essere scaricati in pochi secondi. Con l’aumento degli utenti, ci sono sempre più file in Alibaba Cloud Disk e, naturalmente, sempre più file possono essere caricati in pochi secondi.

La versione per PC di Alibaba Cloud Disk supporta il caricamento di più file e intere cartelle, adatto a tutti per caricare rapidamente un gran numero di file.

Figura 3 Velocità di download della versione PC di Alibaba Cloud Disk

Tuttavia, va notato che la versione PC di Alibaba Cloud Disk non supporta i download offline, il che significa che non può aiutarti a scaricare le risorse BT ed eMule sul disco di rete come Baidu Cloud Disk, e quindi ripristinarle localmente. Se vuoi scaricare le risorse, Alibaba Cloud Disk non è una buona opzione al momento.

Inoltre, Alibaba Cloud Disk attualmente non supporta la condivisione di file con altri.I vecchi conducenti che desiderano gare di resistenza potrebbero dover essere intelligenti.

Supporta la modalità oscura

Nell’angolo in basso a sinistra dell’interfaccia principale c’è un piccolo pulsante che assomiglia a un volante che è il pulsante di configurazione e dopo aver fatto clic su di esso è possibile regolare le impostazioni per l’aspetto, la posizione di download e altre impostazioni. La versione di Alibaba Cloud PC supporta l’oscurità modalità e supporta il sistema follow, ma l’icona dell’aspetto è simile alla versione macOS, si sperafinestreLa versione può utilizzare il materiale corretto.

Figura 4 Opzioni di configurazione

Figura 5 Interfaccia della versione Dark Mode di Alibaba Cloud Disk PC

È possibile visualizzare i file video e audio del disco di rete su Internet

In termini di funzionalità, la versione per computer di Alibaba Cloud Disk dispone di un browser di foto integrato Dopo che l’utente ha fatto doppio clic sul file immagine nel disco di rete, il browser di foto integrato lo aprirà per impostazione predefinita. Il browser delle immagini integrato supporta lo zoom, la rotazione, l’assegnazione di tag e il raggruppamento delle immagini Sebbene la funzione sia relativamente semplice, è sufficiente anche per sfogliare le immagini su un disco di rete. Inoltre, Alibaba Cloud supporta l’intelligenza artificiale per identificare e classificare il contenuto dell’immagine ei tag consigliati in base al contenuto dell’immagine sono abbastanza precisi.

Figura 6 Il browser delle immagini integrato

Nel frattempo, la versione per PC di Alibaba Cloud Disk ha anche un lettore video integrato e gli utenti possono utilizzarlo per riprodurre i file video archiviati nel disco di rete direttamente su Internet. Il lettore video integrato supporta i multiplexer. Il profilo è impostato, l’operazione è fluida e non ci sono pause.

Figura 7 Lettore video integrato

Tuttavia, quando apro il browser di foto e video integrato, occasionalmente viene visualizzata una schermata bianca. Spero che questo problema venga risolto in futuro.

La figura 8 mostra una schermata bianca

In termini di documenti, Alibaba Cloud Disk supporta l’apertura onlineUfficioDocumenti della serie, documenti TXT e PDF, ma attualmente supporta solo l’apertura e la navigazione e non supporta le modifiche.

Figura 9 Supporto per l’apertura di un documento di Word

Figura 10 Supporto per l’apertura di documenti Excel

La cosa più spiacevole è che la versione per computer di Alibaba Cloud Disk non supporta ancora il backup automatico dei file locali nel cloud! Questa è la funzione principale del client del disco web ed è anche il valore del client del disco web per la versione web. Devo dire che è davvero un peccato.

Riassumere

Qual è l’esperienza della versione per PC finale di Alibaba Cloud Disk? L’editore ritiene che sia essenziale separare i diversi aspetti della valutazione. D’altra parte, upload e download illimitati è davvero una vera coscienza, allo stesso tempo le funzioni di sfogliare foto e guardare video online sono relativamente complete; Ma allo stesso tempo, la versione per PC di Alibaba Cloud Disk non supporta il download offline, la condivisione e il backup automatico, ma rende l’editor un po ‘frustrante, la funzionalità è fondamentalmente la stessa della versione web e non lo fa mostrare il valore di essere un cliente di PC. Si spera che, una volta lanciato ufficialmente, possa sorprendere gli utenti e compensare le carenze esistenti.