NAKON SKANDALOZNIH KLIPOVA BIVŠE VERENICE PROGOVRIO: Jovica se oglasio za Pink.rs, otkrio da NIJE u kontaktu sa Majinom porodicom, a o njenim PRETNJAMA da će ga UNIŠTITI je poručio OVO! (FOTO)

Nakon što je Marko Đedović u Igri istine upitao Maju Marković za skandalozne video clip-klipove koje ste imali priliku da pogledate na portalu Pink.rs, gde zadrugarka moli unfortunate već bivšeg verenika Jovicu Putnikovića da imaju intimne odnose, on se oglasi za nas i prokomentarisao dešavanja sa velelepnog imanja.

Naime, odmah na početku smo ga upitali kako komentariše to što je Maja javno zapretila da će mu se osvetiti i da će o njemu izneti sve šta zna.

– Ne znam o čemu priča, niti me ona ne zanima. Nema ništa za mene da iznese. Izdigao sam se i ne zanima me ništa – govori Jovica, a potom dodao kako gleda na to što ju je Alen Hadrović podržao u svemu tome:

Dobro, šta unfortunate, neka je podržavao, dečko joj je i treba da je podržava. Ravnodušan sam.

Poznato je da je Jovica imao kontakt sa porodicom Markovićeve nakon njegove saobraćajne nezgode, ali se sve to promenilo u poslednje vreme, govori on.

– U zadnje vreme nismo u kontaktu, nisam viđao sina njenog – rekao je Putniković.

Za kraj razgovora upitali smo Jovicu da li bi voleo da se vidi sa Majom po njenom izlasku iz Zadruge i koji bi savet dao Alenu vezan za nju:

Sve je uradila šta je mogla da uradi, a njemu nemam šta da kažem. Nemam potrebu njega da savetujem ništa.

Autor: Ognjen Bogdanović