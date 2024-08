Muhammad Yunus torna in Bangladesh per guidare il governo ad interim | Notizie di politica

L’economista premio Nobel per la pace Muhammad Yunus è tornato in Bangladesh per guidare un governo ad interim dopo settimane di proteste guidate dagli studenti che hanno costretto il primo ministro Sheikh Hasina a dimettersi e a fuggire in India.

“È bello essere tornato a casa”, ha detto l'84enne dopo l'atterraggio all'aeroporto internazionale Hazrat Shahjalal nella capitale Dhaka giovedì su un volo da Parigi via Dubai.

Il presidente Mohamed Shihabuddin ha scelto Yunus per guidare un governo ad interim, in risposta a una forte richiesta dei leader della protesta studentesca.

Il corrispondente di Al Jazeera a Dhaka, Tanvir Chowdhury, ha detto che Yunus dovrebbe recarsi prima ad un incontro con il comandante dell'esercito e il presidente prima di prestare giuramento costituzionale alle otto di sera (14:00 GMT).

“Oggi è un giorno glorioso per noi. Il Bangladesh ha creato un nuovo Giorno della Vittoria. Il Bangladesh ha ottenuto una seconda indipendenza”, ha detto Yunus ai giornalisti all'aeroporto.

Chaudhry ha detto che l'obiettivo principale di Yunus è quello di tenere le elezioni il prima possibile, sottolineando che le elezioni dovrebbero tenersi 90 giorni dopo lo scioglimento del parlamento del paese, avvenuto martedì.

“[He] “Lui stesso ha detto che non vuole restare a lungo termine a capo del governo ad interim”, ha detto.

Gli studenti sono scesi in piazza il mese scorso per protestare contro il controverso sistema governativo di quote di lavoro, e le loro proteste si sono trasformate in una crisi nazionale a seguito di una dura repressione da parte delle autorità.

Quasi 300 persone furono uccise nel giro di poche settimane in una delle fasi più violente dei 15 anni di governo di Hasina.

Hasina, 76 anni, è stata costretta a dimettersi e a fuggire, mentre milioni di bengalesi celebravano la sua partenza politica.

Yunus è un economista e banchiere che ha vinto il Premio Nobel per la pace nel 2006 per aver fondato la Grameen Bank, pioniera nella lotta contro la povertà attraverso il microcredito.

“Gli studenti volevano qualcuno che non fosse controverso e apolitico, qualcuno che fosse neutrale, avesse connessioni globali e potesse offrire qualcosa al Bangladesh in questo momento di crisi”, ha detto Chowdhury.

L'accademico veterano aveva viaggiato all'estero quest'anno mentre era su cauzione dopo essere stato condannato a sei mesi di carcere con un'accusa ritenuta politicamente motivata. Mercoledì è stato assolto da un tribunale di Dhaka.

Yunus ha affrontato più di 100 procedimenti penali e una campagna diffamatoria da parte di un'agenzia statale che lo accusava di promuovere l'omosessualità, con i tribunali accusati di aver ratificato le decisioni del governo di Hasina.

Il capo generale dell'esercito Wakaruzzaman ha detto di sostenere Yunus: “Sono sicuro che sarà in grado di guidarci attraverso un bellissimo processo democratico”.