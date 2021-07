Un affected individual contaminé par le Covid-19 et traité à Johannesburg, en Afrique du Sud, le 1er juillet 2021

Subissant de plein fouet une troisième obscure de contaminations, l’Afrique du Sud a enregistré, vendredi, un file de 24 270 nouveaux cas de Covid-19, pour dépasser un total de deux tens of millions de cas, selon les chiffres officiels.

L’Afrique du Sud est le pays le as well as touché par le variant Delta sur le continent. Il a recensé, vendredi 2 juillet, 24 270 nouvelles contaminations au Covid-19. Ces chiffres constituent un history quotidien, dépassant le précédent de 21 980 enregistré en janvier 2021.

“Cela porte à 2 019 826 le nombre overall de cas confirmés en laboratoire”, a recensé l’Institut national des maladies transmissibles (NICD), dans un communiqué.

Le nombre total de décès s’élève à 61 332.

L’Afrique du Sud subit de plein fouet une troisième imprecise que le président Cyril Ramaphosa a décrit comme “une résurgence large des contaminations” provoquée par le très contagieux variant Delta.

Des limits, mais les commerces restent ouverts

Le président a annoncé, dimanche, de nouvelles constraints dans le pays : fermeture des écoles, allongement du couvre-feu (désormais en vigueur de 21 h à 4 h), interdiction des rassemblements en intérieur ou en extérieur – à l’exception des enterrements, avec un most de 50 personnes pouvant y assister – et interdiction de la vente d’alcool.

Les commerces restent ouverts, pour soutenir au greatest l’activité économique du pays, dont le PIB s’est effondré de 7 % en 2020.

La campagne de vaccination a, elle, démarré avec difficultés en février, et seules 3,2 thousands and thousands de personnes sont jusqu’à présent intégralement vaccinées, sur une populace de 59 tens of millions d’habitants. Pour l’accélérer, le pays est en voie de mettre en position un “centre de transfert de technologie” pour les vaccins anti-Covid à ARN messager, dotant ainsi le continent africain d’une capacité de output.