“Mistover” Dark Dungeon-Crawler rimosso dalla vendita alla fine di giugno

Il dungeon crawler roguelike del 2019 di KRAFTON Errore È stato rimosso dalla vendita, ha annunciato lo sviluppatore.

Questa notizia è arrivata dallo sviluppatore di giochi e popolare sviluppatore di giochi di combattimento Arc System Works, che ha pubblicato il gioco in alcune regioni. Arc System Works ha rivelato in un comunicato stampa che il contratto di licenza della società con KRAFTON scadrà giovedì 30 giugno 2022. Ciò significa che la vendita sarà interrotta dopo tale data. Puoi leggere la dichiarazione completa su Arc System Works’ Sito ufficiale.

Il gioco è disponibile non solo su Switch, ma anche su PS4, Steam, GOG e Xbox, e mentre Arc System menziona solo Switch e Sony, KRAFTON ha rilasciato la propria dichiarazione. pubblicato in Sito di Misoverconferma che il “servizio chiuderà” alla stessa data su tutte le console.

Ciao, questo è un emo parlante. A tutti coloro che hanno mostrato il loro amore e sostegno per Mistover, vi informiamo tristemente con cuore triste che il servizio sarà chiuso quando il nostro viaggio si avvicina alla fine. Abbiamo lanciato Mistover per la prima volta il 10 ottobre 2019 e abbiamo preso la difficile decisione di chiudere il servizio per questo tanto amato gioco a partire dal 30 giugno 2022. Siamo molto grati a tutti coloro che hanno utilizzato i nostri servizi e vorremmo chiedere la vostra generosa comprensione.

Disdetta

1. Data di cessazione: 30 giugno 2022 (KST)

2. Piattaforme in cui il gioco non sarà disponibile:

– vapore

– Playstation 4

– X-Box

– Nintendo Switch

– GOG.com ※ Anche dopo che il gioco non sarà più disponibile, i clienti che hanno già acquistato il gioco potranno scaricarlo. Ancora una volta, esprimiamo la nostra più profonda gratitudine a tutti i fan di Mistover per il loro amore e supporto. Grazie.

Abbiamo già visto sviluppatori tornare da battute d’arresto come questa, pubblicando spesso il gioco da soli. Non sappiamo ancora cosa deciderà KRAFTON di andare avanti, ma per ora sembra la fine della strada per Mistover.

Se possiedi già il gioco, non preoccuparti perché non perderai i tuoi acquisti. Ma se stai pensando di ottenerlo, ora potrebbe essere un buon momento per farlo poiché manca solo un mese per rimuoverlo dalle vetrine.

Come ti senti riguardo a questo annuncio? Hai giocato a Mistover? Condividi i tuoi pensieri nei commenti.