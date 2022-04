Migliaia di manifestanti hanno teso un’imboscata alla casa del primo ministro dello Sri Lanka Mahinda Rajapaksa a causa della crisi economica, vogliono che il presidente Gotabaya Rajapaksa si dimetta

Crisi dello Sri Lanka: i manifestanti hanno scavalcato la recinzione della casa del primo ministro Rajapaksa e vi hanno legato bandiere bianche.

Colombo:

Migliaia di studenti universitari dello Sri Lanka si sono radunati domenica a casa del primo ministro Mahinda Rajapaksa, chiedendo le sue dimissioni a causa dell’aggravarsi della crisi economica nella nazione insulare.

Mesi di prolungate interruzioni di corrente, inflazione record e grave carenza di cibo e carburante hanno suscitato un crescente malcontento pubblico in Sri Lanka, che sta affrontando il peggior rallentamento economico dall’indipendenza nel 1948.

La protesta di domenica ha visto i leader studenteschi scavalcare la recinzione del complesso di Rajapaksa di Colombo dopo che la polizia ha istituito posti di blocco su varie strade intorno alla capitale per impedire loro di collegarsi con i manifestanti altrove.

“Puoi bloccare la strada, ma non puoi fermare la nostra lotta fino a quando l’intero governo non torna a casa”, ha detto un leader studentesco non identificato mentre era in piedi oltre le mura.

Di fronte a file di polizia con scudi antisommossa, i manifestanti hanno tentato di abbattere le barricate per impedire loro di entrare in casa.

Alcuni portavano striscioni con la scritta “Go Home Gota” – il soprannome dato al presidente Gotabaya Rajapaksa, fratello minore di Mahinda – mentre altri indossavano la maschera di Guy Fawkes che è diventata sinonimo di movimenti anti-establishment.

La polizia ha detto che Mahinda Rajapaksa, il leader del clan al potere dello Sri Lanka, non era nell’edificio in quel momento e ha lasciato la folla al sicuro.

Per più di due settimane, migliaia di manifestanti si sono accampati ogni giorno davanti all’ufficio al mare del presidente Gotabaya Rajapaksa, chiedendo che lui e suo fratello si dimettessero.

Manifestazioni in tutto il paese hanno visto folle che tentavano di assaltare le case e gli uffici di figure governative.

Un uomo è stato ucciso questa settimana quando la polizia ha sparato contro un posto di blocco nella città centrale di Rambucana, la prima vittima dalle proteste del mese scorso.

Il tracollo economico dello Sri Lanka sta cominciando a farsi sentire dopo che la pandemia di coronavirus ha silurato le entrate vitali del turismo e delle rimesse.

Lo stato non è in grado di finanziare le importazioni essenziali, con conseguente scarsità di riso, latte in polvere, zucchero, farina di frumento e prodotti farmaceutici, mentre l’iperinflazione ha esacerbato le difficoltà.

I servizi pubblici incapaci di pagare il carburante hanno costretto a lunghi blackout giornalieri per razionare l’energia, mentre lunghe code si formano intorno alle stazioni di servizio ogni mattina mentre le persone fanno la fila per piccole forniture di benzina e cherosene.

Il ministro delle finanze Ali Sabri, che è a Washington per negoziare un salvataggio del FMI, ha avvertito venerdì che la situazione economica in Sri Lanka potrebbe deteriorarsi ulteriormente.

(Ad eccezione del titolo, questa storia non è stata modificata dalla troupe di NDTV ed è pubblicata da un feed sindacato.)