Microsoft ha lanciato Loop, il suo concorrente di Notion, in anteprima pubblica

Crediti immagine: Tim Heitman/Getty Images

Microsoft Loop, un hub simile a Notion per la gestione di attività e progetti che si sincronizzano tra app e servizi Microsoft 365, è stato lanciato in Anteprima pubblica Oggi.

Loop è disponibile per gli utenti con un account Microsoft o un account Azure Active Directory. Presto arriverà un’app complementare per iOS e Android; Microsoft non ha fornito una tempistica precisa.

Svelato a Ignite 2021, Loop è in qualche modo la risposta di Microsoft a Google Workspace Spaces, che fornisce dashboard di collaborazione digitale per progetti in tempo reale. Come con la maggior parte delle piattaforme di produttività basate su team, Loop dispone di strumenti per monitorare i progressi dei progetti e la sincronizzazione bidirezionale con i servizi, incluso Trello.

Quindi cosa lo distingue? Bene, un loop è costituito da tre componenti principali: componenti loop, pagine loop e aree di lavoro loop, che insieme possono essere utilizzati per unire blocchi di contenuti in tempo reale in applicazioni come Outlook, Microsoft Teams e Word. (Il mio collega Frederic Lardinoi una volta ha paragonato l’esperimento alla sfortunata ondata di Google.) Microsoft afferma che è progettato per colmare le lacune aziendali nei team virtuali, lacune che sono diventate sempre più evidenti durante la pandemia, quando è stato sviluppato Loop.

I componenti Loop sono essenzialmente strumenti JavaScript che consentono agli utenti di collaborare durante un flusso di lavoro, ad esempio in una chat, e-mail, documenti o riunioni online. I componenti possono essere semplici come elenchi, tabelle e note o complessi come un’opportunità del cliente di Dynamics 365 e rimangono sempre sincronizzati tra le app di Microsoft 365.

Grazie alle sue capacità di sincronizzazione, le modifiche apportate ai componenti del ciclo, ad esempio le tabelle, si rifletteranno ovunque siano incorporate o condivise. Microsoft afferma che in futuro prevede di aggiungere componenti Loop che semplificano i flussi di lavoro aziendali, a partire dai record di Dynamics 365, e consentono agli sviluppatori di creare componenti Loop completamente personalizzati.