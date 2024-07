Microsoft ha annunciato l'anteprima pubblica della funzionalità di replica geografica per il livello Premium del bus di servizio di Azure

Microsoft ha recentemente annunciato l'anteprima pubblica del suo nuovo sistema Funzionalità di duplicazione della geolocalizzazione Nel bus di servizio di Azure Livello distintoQuesta funzionalità consente la replica continua dei metadati e dei dati dello spazio dei nomi da una zona primaria a una zona secondaria, che gli utenti possono promuovere in qualsiasi momento.

Bus di servizio di Azure Azure Service Bus è il servizio di messaggistica completamente gestito di Microsoft, che consente comunicazioni affidabili e sicure tra applicazioni e servizi distribuiti in ambienti cloud e locali. La nuova funzionalità di replica geografica di questo servizio è progettata per fornire una protezione solida per le applicazioni del bus di servizio di Azure da… Interruzioni e disastriintegrando le opzioni esistenti come Ripristino da disastri geografici E Zone di disponibilità.

A differenza della funzionalità di ripristino di emergenza geografico esistente, la replica geografica replica metadati e dati. Può creare resilienza tra aree di Azure, ad esempio Stati Uniti orientali e occidentali. Inoltre, le zone di disponibilità offrono flessibilità all'interno di una specifica area geografica.

Sceicco GrotenbauerUn senior program manager del team Bus Service di Microsoft scrive:

La ridondanza geografica implementa i metadati e la duplicazione dei dati in un modello di ridondanza primario-secondario. Operano con un unico spazio dei nomi e, in un dato momento, esiste una sola area primaria al servizio di produttori e consumatori. Un singolo nome host è connesso allo spazio dei nomi, che punta sempre alla zona base corrente. Dopo l'aggiornamento di una zona secondaria, il nome host punta alla nuova zona primaria e la vecchia zona primaria viene retrocessa a zona secondaria. Dopo aver riformattato la nuova zona secondaria, è possibile aggiornare nuovamente questa zona alla zona primaria in qualsiasi momento.

Frequenza del servizio di autobus geograficamente distinto (Fonte: Tech Community Post sul blog)

I concorrenti di Microsoft forniscono servizi di messaggistica simili con funzionalità di ripristino di emergenza. Servizio AWS Simple Queue (SQS) garanzie Elevata disponibilità e tolleranza agli errori Distribuendo i messaggi su più zone di disponibilità all'interno di una singola zona. Ciò significa che i messaggi rimangono disponibili e non vanno persi anche in caso di interruzione o disastro che colpisce un particolare data center. Allo stesso modo, Pubblica/Abbonati a Google Cloud Fornisce Alta disponibilità e ripristino di emergenza Replicando automaticamente i dati su più regioni, garantendo la consegna e la disponibilità affidabili dei messaggi anche se una regione subisce un'interruzione o un disastro.

Clemente VasterPrincipal Architect per la messaggistica e l'analisi in tempo reale presso Microsoft, Ha twittato Dichiarazione in grassetto:

#Azure Service Bus è il broker di code di transazioni più potente di sempre.

Fornire ridondanza dello spazio dei nomi multizona, sincrona (RPO-Zero) o asincrona (tutti i messaggi e gli stati dei messaggi!) come assicurazione contro il guasto della zona.

Infine, la funzionalità è disponibile nella regione EUAP degli Stati Uniti centrali, nell'Italia settentrionale, nella Spagna centrale e nella Norvegia orientale di Azure.