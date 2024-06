Meta aumenta il limite di registrazione video sugli occhiali intelligenti Ray-Ban

In un aggiornamento, Meta ha ampliato il limite di registrazione video sugli occhiali intelligenti Ray-Ban Meta.

La fotocamera integrata negli occhiali intelligenti Ray-Ban Meta è uno dei motivi principali dell'attrattiva del prodotto, ma è sempre stata un po' limitata. Non solo l'orientamento verticale è bloccato, ma i video possono essere registrati solo per un massimo di un minuto alla volta senza alcuna opzione per estenderlo.

Tuttavia, Meta lo ha cambiato nell'ultimo aggiornamento.

La versione 6.0 del software è ora disponibile su tutti gli occhiali intelligenti Ray-Ban Meta, apportando molte delle modifiche annunciate per la prima volta alla fine di maggio. Ciò include il supporto per Calm, Amazon Music e altro.

Ma come Tendenze digitali AppuntiMeta non aveva precedentemente annunciato che la registrazione video sarebbe stata più lunga. Ora si estende fino a 3 minuti, tre volte il limite di registrazione precedente di 60 secondi. Tuttavia, vale la pena notare che non vediamo la stessa opzione dopo aver aggiornato la nostra unità alla versione 6.0 questo pomeriggio. Sembra possibile che l'aggiornamento venga implementato prima tramite l'app iOS o che si tratti almeno di un'implementazione limitata.

Vedi questo cambiamento?

