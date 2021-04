Mercedes-Benz Classe CLS 2022 ottiene un design aggiornato

Guarda la gallery completa >>

Mentre l’auto si avvicina al suo terzo anno di modello, Mercedes-Benz Classe CLS È moderatamente modernizzato. Questo è molto Aggiornamento moderato. Le modifiche alla fondazione sono solo estetiche e includono alcune modifiche al rivestimento della carrozzeria, nuovi colori e ruote.

Il cambiamento più grande è che tutto è Classe-CLS I moduli ricevono AMG Linea Kit corpo. Ciò include paraurti anteriore e posteriore più aggressivi basati su quelli in Varianti più potenti di Mercedes-AMGPiù un set di minigonne laterali. Inoltre, la griglia presenta una nuova griglia tempestata di minuscole stelle tricipite. Nessuno scambierà il tuo errore CLS con qualcosa di diverso da un file Mercedes. Gli acquirenti possono scegliere tra due nuovi design dei cerchi da 19 pollici, un paio di nuovi colori dei cerchi da 20 pollici, diversi nuovi colori tra cui un blu regolarmente disponibile come mostrato sopra e diversi nuovi colori Manufaktur su richiesta.

2022 Mercedes-Benz Classe CLS

Gli interni sono stati aggiornati con un nuovo volante touchscreen capacitivo. I pulsanti sono basati sul tocco e il volante può ora rilevare che le mani del guidatore sono sul volante senza la necessità di usare la forza per girare. Diverse nuove combinazioni di colori in pelle sono state aggiunte tramite le opzioni standard e Manufaktur in una disposizione speciale bicolore. Sono disponibili anche un paio di nuovi colori del legno, incluso il legno Glossy Grey nella foto sopra.

Altrimenti lo farà Mercedes Classe CLS Sembra che non sia cambiato, almeno con CLS 450 Rivelato finora. Ha lo stesso turbocompressore, un ibrido leggero da 3,0 litri e un motore da sei litri, rispettivamente, che produce 362 cavalli e 369 Nm di coppia. È ancora accoppiato con un automatico a nove velocità e quattro ruote motrici. È possibile che i modelli AMG abbiano alcune modifiche aggiuntive, ma non sono state ancora dettagliate. I prezzi non sono disponibili al momento, ma dovrebbero essere annunciati vicino a quando l’auto sarà venduta all’inizio del 2022.

Video correlato:

Potrebbe piacerti anche