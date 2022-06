Mario Kart Tour Datamine rivela prove per i contenuti della modalità battaglia

Probabilmente Nintendo ha in programma alcuni contenuti interessanti per il suo gioco di corse mobile da scaricare gratuitamente, Tour Mario Kart.

Dati aggiornati dallo sviluppatore del gioco Copavocelot (Attraverso kart_tourSi suggerisce che i tornei Battle Mode possano essere aggiunti al gioco in un prossimo futuro. Nell’ultimo aggiornamento del tour, sono stati individuati più file audio per le tracce della modalità Battaglia.

Questi file audio includono GCN Cookie Land, DS Twilight House, Tour Paris Promenade, New York Minute e GBA Battle Course 1.

CONTINUA: ecco un elenco completo di tutti i nuovi percorsi di battaglia che sono stati aggiunti all’audio per questa carrellata! grazie per Incorpora il tweet https://t.co/o2fZoS7s39 pic.twitter.com/szkYEzZE97 – Novità su Mario Kart (tour) (kart_tour) 15 giugno 2022

Sebbene i file audio non garantiscano necessariamente che nulla relativo allo stile di battaglia verrà rilasciato in futuro, questo è sicuramente uno sviluppo interessante per la versione mobile di Mario Kart.

Inoltre, sembra anche che i palloncini della modalità Battaglia possano essere forniti come ricompense, simili ad alianti, alianti e personaggi, con prove di “almeno” 20 nuovi oggetti.

Cosa ne pensi dell’aggiunta della modalità Battaglia a Mario Kart Tour? Ti piacerebbe vedere la serie console ottenere più contenuti come questo? Lascia i tuoi pensieri qui sotto.