L'uragano Beryl colpisce il Messico dopo aver ucciso 11 persone nei Caraibi Notizie sulla crisi climatica

L'uragano Beryl è stato declassato a tempesta di categoria 2 quando ha colpito la costa orientale del Messico, provocando diffuse interruzioni di corrente e mettendo le autorità in massima allerta.

L'uragano si è abbattuto venerdì sulla penisola dello Yucatan, un'area popolare tra i turisti, dopo che l'uragano Beryl ha lasciato una scia di devastazione attraverso i Caraibi, uccidendo almeno 11 persone mentre attraversava la Giamaica, Grenada, St. Vincent e Grenadine e il nord. Venezuela.

Anche il primo uragano della stagione degli uragani atlantici del 2024 ha segnato la storia, raggiungendo a un certo punto lo status di categoria 5 mentre attraversava l’Oceano Atlantico. È stata la prima tempesta di questa intensità mai registrata durante la stagione, un fenomeno in parte attribuito al cambiamento climatico indotto dall’uomo.

Gli scienziati del clima hanno ripetutamente messo in guardia da stagioni degli uragani più lunghe e più intense poiché le temperature globali continuano ad aumentare.

Anche se i venti dell'uragano Brill hanno rallentato fino a 160 chilometri all'ora (100 mph) quando ha raggiunto la zona nord-orientale di Tulum venerdì, la sua intensità è stata sufficiente a spingere l'Agenzia per la protezione civile del Messico a emettere un allarme rosso, indicando il massimo pericolo. L'agenzia ha consigliato ai residenti di rimanere in casa o di cercare rifugio nei rifugi anti-tempesta.

Non ci sono state notizie immediate di morti in Messico, secondo Lucia Newman, una corrispondente di Al Jazeera che ha riferito da Playa del Carmen in Messico.

Si prevede che la tempesta attraverserà il Golfo del Messico prima di raggiungere lo stato americano del Texas.

“I venti erano molto forti, i rami degli alberi erano caduti, la corrente elettrica era interrotta in molte aree e anche le comunicazioni telefoniche erano interrotte”, ha detto Newman.

“Questo uragano si sta ora dirigendo verso il Golfo del Messico, dove si calmerà o rallenterà mentre si sposta attraverso il Messico, provocando cascate che possono causare forti tempeste e smottamenti”, ha aggiunto.

“Ma alla fine, una volta raggiunto il Golfo del Messico, il problema è che le acque più calde potrebbero intensificarlo nuovamente… quindi, secondo i meteorologi, l’uragano Beryl sarà con noi almeno per molti altri giorni”.

Nello stato di Quintana Roo, sede della principale destinazione turistica di Cancun, il governatore dello stato Mara Lezama ha pubblicato un video che mostra forti venti e forti piogge. Ha esortato i residenti a prendere tutte le precauzioni necessarie poiché si prevede che l'impatto della tempesta si farà sentire in tutto lo stato.

Il presidente messicano Andres Manuel López Obrador ha ribadito questo consiglio, esortando coloro che si trovano sul percorso della tempesta a cercare rifugio ad altitudini più elevate o in altre aree più sicure.

“La cosa più importante è la vita”, ha scritto sui social.

Circa 100 voli nazionali e internazionali previsti tra giovedì e venerdì sono stati cancellati all'aeroporto di Cancun.

L'esercito messicano ha schierato circa 8.000 soldati a Tulum e ha affermato di disporre di scorte di cibo e 34.000 litri di acqua pulita da distribuire ai residenti.

La tempesta ha causato una devastazione diffusa nei Caraibi, con il 60% della Giamaica rimasta senza elettricità venerdì scorso.

Le autorità hanno riferito che tre persone sono state uccise a Grenada, altre tre a Saint Vincent e Grenadine, tre in Venezuela e due in Giamaica.

Sebbene sia estremamente raro che tempeste così forti si formino così presto nella stagione degli uragani nell’Atlantico, che va dall’inizio di giugno alla fine di novembre, le temperature dell’oceano erano più calde del solito.

Secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), le acque del Nord Atlantico rimangono da 1 a 3 gradi Celsius (da 1,8 a 5,4 gradi F) più calde del normale, contribuendo alle condizioni necessarie per la formazione di forti uragani.