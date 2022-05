L’ufficiale di polizia che ha affermato di essere stato aggredito sessualmente è stato licenziato

L’ispettore capo Paul Crouch (non raffigurato) è stato licenziato senza preavviso per grave cattiva condotta. (GT)

Un agente della polizia dei trasporti britannica che ha detto a un collega di essere stato “eccitato sessualmente” mentre leggeva dell’aggressione sessuale di una ragazza di 17 anni è stato licenziato.

L’ispettore capo con sede a Londra Paul Crouch è stato licenziato senza preavviso dalle forze dell’ordine venerdì dopo che un pannello indipendente ha ritenuto che le sue azioni costituissero una grave cattiva condotta.

L’udienza ha anche sentito che ha molestato sessualmente una collega per un periodo di dieci anni, che includeva annusando i suoi capelli e strofinandosi le cosce in sua presenza.

Altre accuse, che hanno attraversato anche un decennio, includevano commenti discriminatori e discriminatori sulle colleghe dopo aver affermato che una delle colleghe era stata promossa a causa del suo genere e della sua sessualità.

All’udienza pubblica sulla cattiva condotta è stato detto che si riferiva anche all’aspetto, al peso e all’attrattiva della femmina.

Leggi di più: Il giudice visiterà il ragazzo, 12 anni, per decidere se spegnere i dispositivi di supporto vitale

Crouch ha partecipato all’udienza presso la sede di Camden del BTP. (GT)

La corte ha sentito che Crouch teneva un elenco di colleghe che trovava attraenti mentre lavorava presso la sede del BTP.

Altre accuse includevano la creazione di un ambiente di lavoro sessuale mostrando foto sul suo muro di donne famose che trovava attraenti e citando il processo di assunzione come ingiusto perché il pannello era tutto al femminile.

Crouch ha partecipato all’udienza presso la sede del BTP, a Camden, dal 23 al 25 maggio e ha risposto alle accuse di aver violato gli standard di condotta professionale, vale a dire autorità, rispetto, decenza e condotta vergognosa per la credibilità, l’uguaglianza e la diversità.

La commissione indipendente ha ritenuto che le sue azioni costituissero una grave cattiva condotta ed è stato licenziato con effetto immediato.

Leggi di più: L’uomo è stato bandito da Wetherspoons dopo che i suoi seguaci di TikTok gli hanno chiesto £ 2.000 di cibo e bevande

Il sovrintendente investigativo Peter Fulton, capo degli standard professionali presso BTP, ha dichiarato: “Ufficiali come Paul Crouch stanno completamente minando i nostri sforzi e siamo determinati a sradicare persone come lui, perché non c’è assolutamente spazio per comportamenti sessuali o discriminatori all’interno del trasporto britannico Polizia.

La storia continua

“Vorrei ringraziare personalmente i colleghi che si sono fatti avanti e hanno fornito prove così convincenti che sono state fondamentali per la responsabilità di Crouch”.

Inizialmente, Det Sobet Fulton ha affermato che il presidente legalmente qualificato all’udienza ha stabilito che il nome di Crouch dovrebbe essere mantenuto anonimo sulla base del fatto che guarda le partite di calcio e potrebbe essere soggetto all’ostilità di altri fan se scoprono che è un agente di polizia.

Ha aggiunto: “Siamo fondamentalmente in disaccordo con questo e stiamo raccogliendo prove per appellarsi con successo alla decisione del presidente in modo da poter denunciare pubblicamente il suo nome.

“È assolutamente essenziale essere aperti, trasparenti e responsabili se vogliamo ripristinare la fiducia del pubblico nel lavoro di polizia”.