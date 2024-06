Lo Zimbabwe determina le modalità tecniche per l'implementazione di Starlink – Zimbabwe Post

HARARE – Lo Zimbabwe è pronto a finalizzare gli accordi tecnici necessari per adottare Starlink, un servizio a banda larga ad alta velocità ed economicamente vantaggioso, collocando il paese tra i pochi selezionati in Africa ad abbracciare la tecnologia.

L'iniziativa, che mira a potenziare la connettività Internet in tutto il paese, è stata facilitata dall'approvazione del presidente Emmerson Mnangagwa.

Il dottor Tatenda Maphetere, Ministro delle TIC, dei servizi postali e di corriere, ha annunciato che sono in corso sforzi per accelerare i preparativi tecnici necessari, compresa la garanzia della compatibilità con i fornitori di rete esistenti. L'obiettivo è completare questi preparativi entro due settimane, con il lancio completo previsto entro il terzo trimestre dell'anno.

Il Dott. Mavitiri ha sottolineato il sostegno del Presidente e ha sottolineato che la licenza Starlink migliorerebbe significativamente l'efficienza della comunicazione a livello nazionale. Ha sottolineato i potenziali vantaggi, come l’accesso a un backhaul più economico per gli operatori in aree remote dove le infrastrutture tradizionali come la fibra ottica o le torri cellulari sono poco pratiche.

Ha inoltre sottolineato i vantaggi economici, prevedendo un aumento del PIL attraverso il potenziamento del commercio elettronico, il miglioramento dei servizi governativi e l’aumento delle entrate fiscali derivanti dalle transazioni digitali. Sviluppato da Elon Musk, Starlink utilizza satelliti in orbita terrestre bassa per fornire connessioni Internet veloci e a bassa latenza, in netto contrasto con le vecchie tecnologie satellitari ad alta quota.

Questo sviluppo rappresenta un importante passo avanti negli sforzi dello Zimbabwe per migliorare la propria infrastruttura digitale e la crescita economica.

Fonte: Notizie della domenica

