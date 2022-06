Lo studio mostra che i migliori predatori possono “rinchiudersi” nel tentativo di adattarsi ai cambiamenti climatici

Cuccioli selvaggi africani. Credito: Bobby Joe Fiala



Poiché il cambiamento climatico altera gli ambienti in tutto il mondo, gli scienziati hanno scoperto che in risposta, molte specie stanno alterando i tempi dei principali eventi della vita, come la riproduzione. Con il disgelo all’inizio della primavera, ad esempio, alcuni fiori fiorire presto. Ma gli scienziati non sanno se apportare questi importanti cambiamenti alla storia della vita alla fine aiuterà la specie a sopravvivere o porterà a problemi più grandi.





Uno studio è stato pubblicato nella settimana del 27 giugno a Atti dell’Accademia Nazionale delle Scienze In primo luogo appare che un file Oceano dei grandi carnivori hanno fatto un grande cambiamento storia di vita risposta al cambiamento climatico – e potrebbe essere peggio per lui.

Un team guidato da ricercatori dell’Università di Washington, in collaborazione con la Botswana Predator Conservation, una ONG locale, ha analizzato le osservazioni sul campo e dati demografici Dal 1989 al 2020 per le popolazioni di cani selvatici africani – Lycaon pictus. Hanno scoperto che nel corso di 30 anni, gli animali hanno spostato la data di nascita media di 22 giorni dopo, un adattamento che ha permesso loro di abbinare la nascita dei neonati alle temperature più fredde all’inizio dell’inverno. Ma come risultato di questo importante cambiamento, un minor numero di cuccioli è sopravvissuto ai periodi più deboli a causa dell’aumento delle temperature durante il critico “periodo di ovulazione” postpartum nello stesso periodo, minacciando il numero di questa specie già in via di estinzione.

Questo studio mostra che i cani selvatici africani, che sono strettamente imparentati con i lupi e allevano i loro piccoli in modo cooperativo in gruppi, possono essere presi in una “trappola fenologica”, secondo l’autore principale Brianna Abrahams, professore associato di biologia all’Università di Washington e un ricercatore presso il Center for Ecosystem Sentinels. In una trappola fenologica, una specie altera i tempi di un importante evento della vita in risposta a un segnale ambientale, ma questo spostamento si rivela incapace di adattarsi a causa di condizioni ambientali senza precedenti come Cambiamento climatico.

Cuccioli selvaggi africani. Credito: Bobby Joe Fiala



È un peccato, ha detto Abrahams, “fuori dalla padella nel fuoco”. sono nati, con conseguente In definitiva, il tasso di sopravvivenza è ridotto.

Lo studio mostra che le specie sono ad alti “livelli trofici” negli ecosistemi – come grandi predatori—Potrebbero essere sensibili ai cambiamenti climatici come altre specie, cosa di cui gli scienziati non erano sicuri. Altre ricerche hanno dimostrato che il riscaldamento a lungo termine può portare a cambiamenti fenologici, o cambiamenti nei tempi dei principali eventi della vita, nei “produttori primari” come le piante e nei “consumatori primari” che si nutrono di piante, inclusi molti uccelli e insetti. Ma, fino ad oggi, gli scienziati non hanno mai documentato un cambiamento fenologico dovuto al clima in un grande mammifero carnivoro. Abrahams e i suoi colleghi mostrano che i grandi predatori possono effettivamente dimostrare risposte solide ai cambiamenti climatici a lungo termine, anche se i predatori sono “più lontani” dalla catena alimentare.

In questo studio, il team ha analizzato più di tre decenni di dati che loro e collaboratori hanno raccolto su 60 branchi di cani selvatici africani che vivono in un’area di oltre 1.000 miglia quadrate nel nord del Botswana. Questa specie si riproduce ogni anno ogni inverno. Dopo la nascita, i cuccioli trascorrono circa 3 mesi con la madre nella tana prima di iniziare a viaggiare e a cacciare con il branco.

La madre di un cane selvatico africano e di un cucciolo. Credito: Bobby Joe Fiala



Abrahams e colleghi hanno analizzato le date in cui le madri di cani selvatici africani hanno partorito ogni anno, ed è così che hanno determinato che gli adulti ritardano gradualmente la riproduzione di circa una settimana ogni decennio durante il periodo di studio di 30 anni.

“Sebbene la maggior parte delle specie animali faccia avanzare gli eventi della propria storia di vita all’inizio dell’anno con il cambiamento climatico, questa scoperta rappresenta un raro esempio di una specie che ritarda la propria storia di vita, a un tasso medio di cambiamento doppio rispetto alle specie animali”, ha affermato Jeremy Cohen, un ricercatore presso la Yale University e il Center for Biodiversity and Global Change, che non sono stati coinvolti nello studio”.

Questo importante cambiamento è probabilmente dovuto al rapido ritmo di riscaldamento nella regione e al fatto che i cani selvatici africani si sono evoluti per riprodursi all’interno di una stretta “finestra di calore”, secondo Abrahams.

Madre e cani selvatici africani. Credito: Kristina Gulabek



Il team ha utilizzato dati demografici a lungo termine per calcolare quanti cuccioli sono sopravvissuti al loro periodo di denning ogni anno. Hanno scoperto una relazione tra le temperature durante il periodo della deposizione delle uova e la sopravvivenza: i periodi più caldi dei cuccioli hanno portato a un minor numero di cuccioli reclutati nei loro branchi alla fine dell’inverno, indicando che un minor numero di cuccioli è sopravvissuto al periodo della deposizione delle uova.

Temperature massime giornaliere medie nello studio un periodo È aumentato di circa 1,6 gradi Celsius, o 2,9 gradi Fahrenheit, in un periodo di 30 anni. Nello stesso lasso di tempo, le temperature massime annuali sono aumentate di 3,8 gradi Celsius, poco più di 6 gradi Fahrenheit.

Abrahams ha affermato che il team non sarebbe arrivato a conclusioni inaspettate senza quei decenni di dettagliate osservazioni sul campo guidate dalla Botswana Predator Conservation.

“Siamo stati in grado di fare questo studio solo a causa del set di dati unico a lungo termine di un grande predatore, che è molto raro”, ha detto Abrahams. “Dimostra il valore di questo tipo di dati nello studio di come i cambiamenti climatici influiscono sugli ecosistemi”.

Madre e cani selvatici africani. Credito: Brianna Abrahams



Cuccioli selvaggi africani. Credito: Kristina Gulabek



L’area di studio nel Botswana settentrionale fa parte del più grande habitat continuo per i cani selvatici africani, che sono minacciati da frammentazione, perdita di habitat, malattie e conflitti con gli esseri umani. Unione Internazionale per la Conservazione della Natura Stime Ci sono solo circa 1.400 adulti maturi rimasti in natura.

“I grandi predatori svolgono ruoli critici negli ecosistemi, ma abbiamo ancora molto da imparare sulle implicazioni del cambiamento climatico per questi animali”, ha affermato Abrahams. “I grandi cambiamenti causati dal clima come quelli che abbiamo riscontrato potrebbero essere più prevalenti nei principali predatori di quanto si pensasse inizialmente, quindi speriamo che le nostre scoperte stimoleranno nuove ricerche sui cambiamenti climatici per altri gruppi di predatori in tutto il pianeta”.

Un gruppo di cani selvatici africani nel Parco Nazionale di Kruger, in Sud Africa. Credito: Bart Swanson



I coautori dello studio sono Qasim Rafiq, ricercatore post-dottorato presso l’Università di Washington. Neil Jordan dell’Università del New South Wales; e JW McNutt con il Botswana Predator Conservation.

maggiori informazioni:

Cambiamento fenologico a lungo termine determinato dal clima nei grandi carnivori tropicali, Atti dell’Accademia Nazionale delle Scienze (2022). Cambiamento fenologico a lungo termine determinato dal clima nei grandi carnivori tropicali,(2022). DOI: 10.1073/pnas.2121667119