Lo spettacolo della serie Klonoa Phantasy Reverie è ora disponibile in Giappone

Klonoa tornerà il mese prossimo Klonoa serie fantasy fantasyuna raccolta di due importanti giochi per console di Klonoa, e per preparare i fan accaniti al ritorno di Dream Traveller, oggi è stata rilasciata una demo in Giappone!

Diciamo oggi, ma è un po’ domani. Lo spettacolo è disponibile lì perché è il 23 giugno. Quindi, al momento di questa pubblicazione, controlla il tuo eShop per vedere se la demo è attiva! Oppure, se hai un account eShop giapponese, puoi andare lì e scaricarlo da qui Subito.

La demo ti permetterà di giocare con Vision 1-1 e 1-2 di Klonoa: Dalla porta al fantasma (Le prime due fasi) così come la lotta contro il boss Rongo Lango e il secondo livello di Klonoa 2: Il velo di Lunatea – La La Cocha ~Sacre Ragioni~. E non sarai in grado di trasferire i tuoi dati al gioco principale, ma tutti questi livelli sono relativamente brevi e solo lì per darti una buona idea di come giocare.

Abbiamo ricontrollato questo prima della pubblicazione, ma la demo non è attualmente disponibile in un eShop in Nord America o in Europa. In effetti, almeno nel Regno Unito, Klonoa non ha nemmeno una pagina di gioco! Ma il menu eShop di NA lo è qui Se vuoi sederti e fare clic su Aggiorna più e più volte!

Aggiorneremo questo articolo non appena la demo sarà pubblicata in altre aree, sempre che funzioni!

