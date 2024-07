L'iPhone 16 potrebbe ricevere un notevole potenziamento della fotocamera grazie a Samsung: ecco perché

Secondo un sito di notizie coreano, Samsung potrebbe essere il nome dietro l'aggiornamento della fotocamera principale dell'iPhone 16 elettricitàApple sta attualmente conducendo una valutazione finale della qualità dei sensori CMOS Samsung System LSI, che dovrebbero essere utilizzati nella fotocamera principale della serie iPhone 16.

Questo è un cambiamento notevole per Apple, che di solito importa sensori per fotocamere Sony. Tuttavia, il rapporto suggerisce che Apple si sta allontanando dal fornitore giapponese a causa delle preoccupazioni sull'affidabilità e sulla necessità di aggiungere una tecnologia più avanzata al sistema di fotocamere dell'iPhone.

L'Elec aggiunge anche che Apple ha chiesto a Sony di lavorare su nuovi sensori di immagine l'anno scorso, ma Sony ha lasciato perdere e non è riuscita a consegnarli in tempo. Secondo quanto riferito, questa cosa ha causato problemi quando Apple stava cercando di programmare una data di lancio per l'iPhone 15. Supponendo che i sensori di Samsung possano essere all'altezza degli standard notoriamente elevati di Apple, ciò significa che Sony potrebbe essere sul punto di uscire.

Elec afferma che il nuovo sensore di Samsung presenta un design più avanzato a tre chip, ciascuno dei quali contiene elementi distinti: un fotodiodo, transistor e una logica di conversione digitale-analogica.

Gli attuali sensori delle fotocamere degli iPhone hanno solo un pacchetto a due chip, con il fotodiodo e il transistor che condividono un singolo chip. Ma la separazione dei componenti significa una migliore qualità complessiva dell’immagine, grazie alla maggiore densità di pixel, al rumore inferiore e alla dimensione dei pixel più piccola.

Si dice anche che la tecnologia Samsung utilizzi la tecnologia “chip bonding”, che collega i tre chip a una piastra di rame. Si dice che questo elimini la necessità di interruzioni nel trasferimento del segnale, consentendo una maggiore velocità di trasferimento dei dati e l'uso di un sensore di immagine più piccolo.

Secondo alcune indiscrezioni, quest'anno anche l'iPhone 16 riceverà un aumento di risoluzione, poiché offrirà la stessa fotocamera da 48 megapixel dell'iPhone 15 Pro. È stato anche annunciato È stato suggerito che il sensore stesso fosse più grande — A 1/1,14 pollici (0,87 pollici), dovrebbe fornire immagini più luminose e colorate.

Anche l’iPhone 16 Pro potrebbe divertirsi Fotocamera ultra grandangolare con una risoluzione maggiore di 48 MP, Sebbene i modelli non professionali lasceranno questo obiettivo a 12 MP per un altro anno. Potrebbe essere anche l'iPhone 16 Pro Approfitta di un teleobiettivo quad-prisma Con zoom ottico 5x e Si dice che tutti e quattro i modelli siano in grado di registrare video spaziali Per le cuffie Apple Vision Pro.

Il lancio della serie iPhone 16 è previsto in autunno, durante l'evento di settembre di Apple. Fino ad allora, puoi restare aggiornato su tutte le ultime notizie e indiscrezioni sugli hub di iPhone 16, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.