L’icona WebKit rivela la “Modalità oscura personalizzata” in arrivo su Safari

iOS 15.4 ci ha già dato un’idea delle nuove funzionalità che ci aspetta con il prossimo aggiornamento di Safari, che introduce le notifiche push per le app Web e il supporto per i visori AR/VR. Tuttavia, il codice WebKit ora mostra che c’è altro in arrivo, incluse nuove impostazioni per la modalità oscura e i popup.

Per coloro che non lo conoscono, WebKit è il motore del browser di Apple che alimenta Safari e altri browser web. Poiché WebKit è un motore open source, il codice è pubblico e chiunque può accedervi github. 9to5Mac Nota alcune modifiche recenti al codice WebKit che suggeriscono nuove funzionalità in arrivo in Safari.

Modalità scura È stato presentato agli utenti di iPhone e iPad con iOS 13 e da allora gli sviluppatori possono adattare l’interfaccia delle loro app e dei loro siti Web al tema della piattaforma attuale. Nel prossimo aggiornamento di Safari, gli utenti potranno anche impostare la modalità preferita per ciascun sito web.

come trovato da 9to5Mac Nel codice WebKit, Apple sta implementando una nuova opzione che consente di “sostituire la combinazione di colori del sistema con una preferenza per ogni sito web”. Ad esempio, puoi scegliere di visualizzare sempre un determinato sito Web in modalità oscura, anche se la modalità luce del tuo telefono è abilitata.

Simile a questa opzione, esiste un’altra opzione che consente agli utenti di consentire o bloccare i popup modali (che sono simili agli avvisi di sistema) per determinati siti Web su iOS e macOS. Apple sta anche lavorando a una nuova API per gestire i cosiddetti “cookie di consenso”, in cui molti siti Web chiedono agli utenti il ​​permesso di raccogliere i cookie.

Non è chiaro quando esattamente queste funzionalità diventeranno disponibili in Safari, poiché sono tutte etichettate come “TBA” (da annunciare). Possono essere aggiunti a Safari con l’aggiornamento di iOS 15 in futuro o con iOS 16 entro la fine dell’anno.

