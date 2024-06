L'Estonia ha ordinato gli aerei CAESAR SPH e anche la Croazia prevede di acquistarli

L'Estonia ha ordinato 12 CAESAR Mk I SPH all'Eurosatory 2024. (KNDS)

L'Estonia ha ordinato 12 obici semoventi CAESAR (SPH) alla fiera della difesa Eurosatory 2024 tenutasi a Parigi dal 17 al 21 giugno. Il Centro estone per gli investimenti nella difesa (ECDI) ha annunciato in un comunicato stampa del 19 giugno di aver firmato contratti con la Direction Générale de l'Armement (DGA), l'agenzia francese per gli appalti della difesa, e KNDS per l'acquisto di 12 CAESAR 6× 6 aerei SPH. Con un'opzione in più, il 19 giugno. Un portavoce dell'ECDI ha affermato che l'Estonia ha anche firmato un accordo quadro per aderire a un processo di appalto europeo congiunto per gli SPH CAESAR.

Il 20 giugno, i nuovi veicoli CAESAR Mk SPH saranno prodotti da KNDS France. Le Forze di difesa estoni equipaggeranno il terzo battaglione di artiglieria semovente delle Forze di difesa estoni, che opererà direttamente sotto la divisione estone, ha dichiarato il tenente colonnello Rauno Vitman, responsabile del progetto delle Forze di difesa estoni. Gli SPH saranno integrati con il sistema di controllo antincendio Tooru dell'Estonia, ha affermato Ramil Leib, responsabile della categoria strategica (Armi) dell'ECDI. L’Estonia riceverà i primi sei missili CAESAR alla fine del 2024, con consegne che proseguiranno fino alla metà del 2025.