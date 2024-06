Legends of the Multiverse è ora disponibile su Apple Arcade

Preparati a esplorare il multiverso dei Rabbids! Rabbids: Leggende del Multiverso Disponibile ora per Apple Arcade, il servizio di abbonamento ai giochi di Apple che fornisce accesso illimitato a oltre 200 giochi. In questo bizzarro gioco di carte da battaglia, recluterai i leggendari Rabbids dai quattro angoli del multiverso e costruirai strategicamente un mazzo per sfidare altri giocatori. I tipi di carte da battaglia includono Knight Rabbids, Robot Rabbids, Pirate Rabbids e Cowboy Rabbids, e lavorano insieme in modi misteriosi per scatenare combo devastanti sul campo di battaglia. Puoi giocare a Rabbids: Legends of the Multiverse come un'avventura in solitaria in cui incontri oltre 100 Rabbids, raccogli nuove carte e materiali per migliorare il tuo mazzo, oppure puoi sfidare altri giocatori in un'arena PvP.

Ottenere le carte è semplice: usa la Time-Washing-Machine per visitare cinque universi ultraterreni ed esplorare biomi unici come il maestoso Monte Rabbidsmore, la Noodles Valley di Dragon Land e l'Altare di Excalibutter, tra molti altri. Incontrerai molti conigli ostili durante il tuo viaggio. Usa il tuo Snapturer per trasformare le tue carte Battaglia in alleati e collezionare nuove carte vincendo battaglie importanti. Puoi anche potenziare le tue carte vincendo partite e rendendo i tuoi mazzi preferiti più potenti.

Rabbids: Leggende del Multiverso Disponibile ora su Apple Arcade per iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Vision Pro. Gettarsi