Domenica le forti piogge a Chertsey, Llanudière, hanno causato inondazioni e la rottura di una piccola diga.

La diga del Chemin de l'Église è crollata in serata.

Da ieri la media delle precipitazioni nella zona ha raggiunto i 105 mm.

Al momento in cui scriviamo, la città non ha ordinato un'evacuazione e non vi è alcun rischio per i cittadini, ma la situazione è sotto stretto monitoraggio, ha detto a Radio-Canada il sindaco di Chertsey Michelle Joly.

Tuttavia, il consiglio comunale chiede ai suoi cittadini di limitare il più possibile gli spostamenti finché la situazione non migliorerà.

Tutte le squadre sono sul posto, siano esse dei lavori pubblici o dei vigili del fuoco La signora Jolie conferma.