L'avvocato Shafie critica fortemente l'accusa di abuso di potere di 60 milioni di RM nel processo 1MDB

KUALA LUMPUR, 19 agosto – Il pubblico ministero ha ingiustamente accusato l'ex primo ministro Datuk Seri Najib Razak di aver abusato del suo potere per ottenere 60 milioni di RM nel processo contro il Fondo malese per lo sviluppo 1MDB (1MDB), perché non si era nemmeno recato al banca, secondo quanto ha riferito oggi il suo avvocato alla Corte Suprema.

Nel processo del Fondo malese per lo sviluppo 1MDB, Najib deve affrontare quattro capi d'accusa di abuso di potere, incluso il reato di aver abusato della sua posizione – come Primo Ministro, Ministro delle finanze e Presidente del comitato consultivo del Fondo malese per lo sviluppo 1MDB – tra il 24 febbraio e il 2011. e il 14 giugno 2011 presso la filiale della Um Islami Bank a Jalan Raja Chulan per un risarcimento di RM 60.629.839,43 per lo stesso.

Ma l'avvocato di Najib, Tan Sri Mohd Shafie Abdullah, ha confermato che l'accusa ha accusato il suo cliente di aver commesso il reato di abuso di potere presso la Umm Islami Bank, invece di accusarlo di aver commesso il reato in altri luoghi come l'ufficio del ministro delle Finanze, il Ufficio del Primo Ministro o qualsiasi luogo correlato alla sua posizione di Presidente del Consiglio di amministrazione consultivo del fondo 1MDB.

“Quindi questo crimine, hanno detto categoricamente, è stato commesso dal mio cliente presso la Um Islami Bank, cioè ha abusato della sua autorità presso la Um Islami Bank.

“Ma, Yang Arif, sappiamo dalle varie testimonianze fornite dall'accusa, che quello che è successo alla Um Islami Bank è denaro depositato sul conto del mio cliente. Questo è il loro caso. Quindi quello che stanno dicendo è che ricevere la mancia è il crimine”, ha detto.

Ma Shafi ha messo in dubbio le accuse dell’accusa e ha affermato che contraddicono ciò che è accaduto in altri casi come il caso SRC International Sdn Bhd, sottolineando che “il mio cliente ha detto questo e non è nemmeno andato in banca”.

“Quindi Yang Arif, a differenza della SEC, a differenza di tutti i casi, l'accusa ha formulato questa accusa in un modo molto complicato, e hanno sbagliato”, ha affermato, mettendo in dubbio l'accusa dell'accusa che accusava Najib di aver abusato del suo potere in banca invece di ricevere mance o denaro in banca.

Shafi ha affermato che l'accusa dell'accusa era confusa e che Najib “non ha mai visto l'edificio Ambunk” tranne forse quando ci è passato accanto.

“Non ha mai visitato Ambank, quindi come potrebbe abusare del suo potere ad Ambank in quella data? Questo ci confonde completamente e ci influenza negativamente nella nostra legittima difesa.”

Le quattro accuse includevano l'accusa di Najib di aver commesso crimini di abuso del suo potere per guadagno personale per un totale di 2,27 miliardi di RM presso la filiale della Um Islami Bank a Jalan Raja Chulan.

La prima accusa di abuso di potere riguardava quattro soggetti, ovvero quattro atti presumibilmente compiuti da Najib come parte dell'abuso della sua autorità, mentre la seconda e la terza accusa riguardavano due soggetti ciascuna.

In precedenza, Shafi aveva affermato che tutte e quattro le accuse contro Najib di abuso di potere sono viziate perché implicano duplicazione, pluralismo e ambiguità.

Ha anche detto che questa faccenda danneggia Najib.

Shafi ha detto che i presunti difetti nelle quattro accuse di abuso di potere rendono le accuse illegali e sbagliate, e che Najib dovrebbe essere assolto e “camminare libero”.

Ha detto che l'accusa avrebbe dovuto separare le diverse parti nelle quattro accuse in 10 capi di imputazione in modo che Najib potesse difendersi meglio.

“Quindi, quello che stiamo dicendo è che dovrebbero esserci 10 capi d'imputazione e non 4. Non stiamo chiedendo che il nostro cliente venga condannato per più crimini. No, stiamo dicendo che questo è un processo giusto, e voi avete per determinarlo, e se si suddividono in 10 accuse, ciò mostrerà l'intero carico del caso. “Procedimento”, ha detto.

Oggi è il primo giorno della fase di presentazione delle istanze al termine del caso dell'accusa nel processo 1MDB, e il giorno in cui gli avvocati di Najib e l'accusa presenteranno le loro argomentazioni finali prima che la Corte Suprema decida se gli debba essere ordinato di presentare la sua difesa.

Questa mattina presto, Shafi ha detto che il team legale di Najib aveva presentato circa 17 volumi di note scritte che coprono circa 2.500 pagine.

Il processo 1MDB dovrebbe continuare domani pomeriggio davanti al giudice Datuk Colin Lawrence Sequeira.