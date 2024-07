L'app Designer simile a Canva di Microsoft, basata sull'intelligenza artificiale, arriva su iOS e Android

Microsoft ha annunciato mercoledì che… L'app Designer basata sull'intelligenza artificiale è ufficialmente fuori anteprima Ora è disponibile per tutti gli utenti su iOS e Android. L'app, simile a Canva, consente agli utenti di creare immagini e disegni utilizzando messaggi di testo per creare oggetti come poster, biglietti di auguri, inviti, collage e altro ancora.

Designer è ora disponibile in oltre 80 lingue in lineadisponibile come Applicazione mobile gratuita E come applicazione in Windows.

L'app include “modelli motivazionali” progettati per aiutarti a far ripartire il processo creativo. I modelli includono stili e descrizioni che puoi provare a personalizzare e puoi condividere modelli con altri per sviluppare le reciproche idee.

Oltre agli adesivi, puoi creare emoji, clipart, sfondi, simboli, glifi e altro con istruzioni di testo.

Puoi anche utilizzare Designer per modificare e riprogettare le immagini utilizzando l'intelligenza artificiale. Ad esempio, puoi caricare un selfie, quindi scegliere tra una gamma di stili e digitare eventuali dettagli aggiuntivi che desideri vedere per trasformare la tua foto.

Credito immagine: Microsoft

Presto Designer includerà una funzionalità di “sostituzione dello sfondo” che ti consentirà di utilizzare istruzioni di testo per trasformare le immagini.

Con il lancio dell'app Designer autonoma, Microsoft ha annunciato che avrebbe portato il servizio su app come Word e PowerPoint tramite Copilot. Le persone con un abbonamento Copilot Pro possono creare immagini e progetti nel proprio flusso di lavoro. Presto gli utenti avranno la possibilità di creare un banner per il proprio documento in Word in base al contenuto del documento.

Nell'ambito dell'annuncio di mercoledì, Microsoft lo ha rivelato App Microsoft Foto su Windows 11 L'app Foto ottiene un'integrazione più profonda con Designer. Gli utenti possono ora utilizzare l'intelligenza artificiale per modificare le foto senza uscire dall'app Foto. Ora puoi eseguire operazioni come cancellare oggetti, rimuovere sfondi e ritagliare immagini automaticamente direttamente dall'app.