L'aggiornamento 1.12 di Elden Ring aggiunge nuove funzionalità prima del lancio di Shadow of the Erdtree

FromSoftware sta lanciando un nuovo aggiornamento per Elden Ring che aggiunge una serie di funzionalità prima del rilascio del DLC Shadow of the Erdtree.

A seguito della manutenzione del server di oggi, 20 giugno, verrà rilasciata la patch 1.12 per preparare Elden Ring per il rilascio di Shadow of the Erdtree il 21 giugno. Questo funge da aggiornamento del gioco base Elden Ring e da una patch del primo giorno per la prossima espansione.

La patch 1.12 aggiunge nuove funzionalità all'inventario, tra cui contrassegnare gli oggetti appena acquisiti con un “!” e una nuova scheda chiamata Oggetti recenti in modo che i giocatori possano rivedere rapidamente gli oggetti acquisiti di recente.

Altrove, ci sono nuove funzionalità dei pool di evocazione, come i pool di evocazione attivi ora spostati su NG+ e i pool di evocazione individuali abilitati/disabilitati nell'elenco delle funzioni della mappa appena aggiunto. FromSoftware ha affermato che verranno selezionate solo le combinazioni di evocazione attive quando si utilizza Small Golden Effigy.

Cinque nuove acconciature vengono aggiunte al gioco. Possono essere selezionati durante la creazione del personaggio utilizzando il supporto dello specchio offuscato o utilizzando la funzione Rinascita di Rennala.

Shadow of the Erdtree aggiungerà moltissimi nuovi contenuti all'amato gioco di ruolo. Proprio come i precedenti giochi FromSoftware Dark Souls e Bloodborne, accedere al DLC non è facile come selezionarlo da un menu, con i giocatori che devono segnare in anticipo alcune oscure imprese. Incluso il colpo alla testa opzionale . Fortunatamente, IGN ha una guida a riguardo Come prepararsi per il DLC Shadow of Erdtree Se è necessario eseguire la codifica prima del rilascio dell'espansione. E assicurati di uscire La nostra mappa interattiva dell'Elden Ring Per essere sicuro di non perderne nessuno Importanti oggetti da collezione .

La recensione di IGN di Shadow of the Erdtree ha restituito una valutazione di 10/10. Abbiamo detto: “Proprio come ha fatto il gioco base prima, Elden Ring: Shadow of the Erdtree alza il livello delle espansioni DLC per giocatore singolo e prende tutto ciò che ha reso il gioco base un gioco di ruolo storico e lo condensa in un gioco relativamente compatto da 20 – a 25 ore e offre nuove grandi sfide da affrontare ai fan più accaniti.

