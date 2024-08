L'Agenzia spaziale europea sta per provare qualcosa di nuovo

L’Agenzia spaziale europea (ESA) si prepara a compiere una manovra senza precedenti nella storia dell’esplorazione spaziale con la missione JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer). Nei prossimi giorni la navicella tenterà una manovra di assistenza a doppia gravità che coinvolgerà il sistema Terra-Luna. Questo approccio innovativo, chiamato Lunar-Earth Gravity Assist (LEGA), mira a reindirizzare la navicella spaziale verso Venere, ed eventualmente verso Giove, risparmiando quanto più carburante possibile.

Manovra di assistenza gravitazionale unica

UN Manovra di assistenza gravitazionalechiamato anche volo stazionario gravitazionale, è una tecnica utilizzata dalle navi per cambiare rotta e aumentare o diminuire la velocità senza utilizzare molto carburante. Questo metodo sfrutta la gravità di un pianeta o di un altro corpo celeste per accelerare, rallentare o reindirizzare il veicolo spaziale.

La manovra LEGA, concepita quindici anni fa, è unica perché verrà utilizzata per la prima volta Due corpi celesti, la Luna e la TerraPer regolare il percorso del succo. La sonda passerà per la prima volta vicino alla Luna lunedì 19 alle 23:16 (ora di Parigi), rallentando leggermente la sua velocità. Dopo circa 25 ore, la navicella spaziale effettuerà un sorvolo ravvicinato della Terra, che la rallenterà ulteriormente e la reindirizzerà verso Venere.

Questo processo richiederà estrema precisione: “ È come attraversare una carreggiata strettissima ad altissima velocità: premere al massimo l'acceleratore quando il margine a bordo strada è solo di pochi millimetri », riassume Ignacio Tanco, Direttore delle Operazioni dei Veicoli Spaziali.

Rallentare la velocità può sembrare controintuitivo, ma è necessario per risparmiare carburante, che potrà essere utilizzato più avanti nella missione. Grazie a questo idiomaticoJUICE sarà in grado di eseguire più manovre e osservazioni scientifiche durante l'esplorazione delle lune di Giove.

Un'esplorazione approfondita delle lune ghiacciate di Giove

JUICE mira a studiare in particolare le lune ghiacciate di Giove Ganimede, Europa e Callistoal fine di determinare se possono supportare ambienti abitabili. La navicella spaziale effettuerà diversi sorvoli di questi oggetti prima di entrare in orbita attorno a Ganimede, la luna più grande del sistema solare. Questo approccio potrebbe cambiare la nostra comprensione di questi mondi ghiacciati, forse rivelando segni di vita extraterrestre.

Grazie al risparmio di carburante ottenuto dalla manovra LEGA, JUICE potrà stazionare a soli 200 km dalla superficie di Ganimede, uno dei suoi obiettivi principali, che consentirà un'osservazione estremamente precisa. Anche gli strumenti a bordo di JUICE, compreso il radar per la penetrazione del ghiaccio, saranno testati durante i sorvoli della Luna e della Terra. Nicholas Altobelli, planetologo dell'Agenzia spaziale europea, ha sottolineato l'importanza di questi test: Questo non può essere fatto in laboratorio. Questo sarebbe un test eccellente per verificare le prestazioni del radar nel contesto del funzionamento completo del veicolo spaziale. »

JUICE utilizzerà anche un accelerometro ad alta risoluzione per studiare il gradiente di gravità lunare, che fornirà preziose informazioni sulla struttura interna della Luna.

Secondo il calendario, la navicella volerà vicino a Venere nell'agosto 2025 prima di tornare sulla Terra nel settembre 2026 e nel gennaio 2029. Questi ulteriori sorvoli le daranno lo slancio necessario per raggiungere Giove. Nel luglio 2031. Una volta lì, Joyce studierà il sistema gioviano per tre anni.