L'Agenzia spaziale europea ha bisogno che tu classifichi migliaia di galassie

Se hai sempre sognato di contribuire alla scienza e di scoprire oggetti cosmici sconosciuti, l'Agenzia spaziale europea (ESA) ti offre un'entusiasmante opportunità. In collaborazione con Galaxy Zoo, ha lanciato un ambizioso progetto di citizen science per catalogare le decine di migliaia di galassie riprese dal telescopio spaziale Euclid. Questo progetto non solo offre agli appassionati di astronomia l'opportunità di partecipare a un'importante missione spaziale, ma svolge anche un ruolo cruciale nella ricerca sulla materia oscura e sull'energia oscura, due dei misteri più profondi dell'universo.

Un ambizioso progetto di citizen science

È stato lanciato nel luglio 2023 ed è operativo da febbraio 2024 Telescopio spaziale Euclide È il fulcro della missione dell'Agenzia spaziale europea volta a esplorare gli aspetti invisibili del nostro universo. La sua missione è studiare l'influenza della materia oscura e dell'energia oscura, collettivamente chiamate “universo oscuro”, sull'universo osservabile. Per fare questo, fotograferà Miliardi di galassie Verrà inviato quasi ogni giorno 100 GB di dati a terra Nei prossimi sei anni. Per gestire e analizzare questa enorme quantità di informazioni, l’ESA si rivolge ora a una comunità di scienziati cittadini.

Zoo Galassia Lui è al centro di questo progetto. Fin dalla sua istituzione nel 2007, questa piattaforma di citizen science ha svolto un ruolo fondamentale nella classificazione delle galassie utilizzando immagini fornite da telescopi popolari come lo Sloan Digital Sky Survey, il telescopio spaziale Hubble e il telescopio spaziale James Webb. Ora lo avranno anche gli utenti fortuna Per lavorare e aiutare con i dati Euclid Classificazione delle galassie osservate. Ai partecipanti verranno poste semplici domande sulla forma delle galassie, come “La galassia è rotonda?” oppure “Ci sono segni di bracci a spirale?” “.

Contribuire al futuro della ricerca astronomica

La tua partecipazione a questo progetto può fare davvero la differenza. Contribuendo alla classificazione delle galassie, non solo aiuterai i ricercatori a ordinare un'enorme quantità di dati, ma giocherai anche un ruolo cruciale nel Addestrare un algoritmo di intelligenza artificiale chiamato ZooBot. Quest'ultimo è progettato principalmente per imitare le capacità di classificazione delle galassie umane. Tuttavia, questo algoritmo necessita di dati umani per apprendere e migliorare le proprie prestazioni.

In definitiva, questa collaborazione tra il contributo umano e l’intelligenza artificiale consentirà di classificare in modo efficiente i miliardi di galassie osservate da Euclid, il che faciliterà la creazione di un enorme catalogo di dati per i ricercatori.