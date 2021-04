La Xbox Series S è ora disponibile nel Microsoft Store per $ 299

Microsoft Store chiude la settimana con un nuovo lotto di Rifornimento di Xbox Series X.. Anche se la Series X è già esaurita, i giocatori possono ancora ottenere la Xbox Series S.

Attualmente puoi ottenere un file Xbox Series S per $ 299 su MS Store. Questo è l’unico listino prezzi della console e negozio che lo ha in magazzino e pronto per la spedizione.

Xbox S: $ 299 presso MS Store

Le console Xbox Series S di nuova generazione e più economiche sono limitate all’uscita 1440p, ma offrono comunque caricamento rapido, ray tracing e frame rate elevati. Ha una GPU con un massimo di 4 teraflop di output, 10 GB di RAM e 512 GB di SSD per l’archiviazione. (Nessuna guida). Visualizza l’affare

Tracker riassortimento Xbox Series X | S.

Nella nostra zona Recensione di Xbox Series S., Abbiamo notato che sebbene sia meno potente di Xbox Series X, Xbox Series S riesce comunque a stupire.

Certo, i giochi hanno un aspetto migliore sui dispositivi Xbox Series X più potenti, ma Xbox Series S mostra ancora personaggi, sfondi e oggetti. In Yakuza: Like the Dragon, Xbox Series X presentava annunci più nitidi e colorati per le strade di Yokohama, ma i modelli dei personaggi erano ancora ricchi e dettagliati in Series S. Inoltre, il frame rate non ha subito rallentamenti evidenti su entrambi i sistemi .

Nel complesso, Xbox Series S ottimizza i contenuti a 4K e, se hai un display a 1440p, non è necessario eseguire alcun aggiornamento.

Se hai ancora il cuore su Xbox Series X, vale la pena sapere che è possibile Batti i robot Se segui alcuni dei file Ripristina il cheat sheet. Inoltre, assicurati di seguire dove acquistare la copertura Xbox Series X per gli ultimi aggiornamenti.