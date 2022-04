La vaccinazione riduce significativamente la carica virale infettiva in Covid…

Hanno affermato che le persone che hanno ricevuto solo due dosi non hanno avuto alcun beneficio in questo senso rispetto alle persone che non sono state immunizzate.

Un team dell’Università di Ginevra (UNIGE) e degli Ospedali universitari di Ginevra (HUG) in Svizzera ha misurato la carica virale infettiva di quasi 600 pazienti asintomatici per scoprire potenziali differenze tra il virus originale e la catena delta e la sottocatena omicron anche BA .1 per stato di vaccinazione.



