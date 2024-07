La Svizzera elimina l'Italia campione in carica… rivivo la partita

I giocatori di Murat Yakin non smettono mai di stupire. Dopo un'interessante fase a gironi, con un bel pareggio contro la Germania (1-1), El Nati si è appena assicurato un biglietto per la qualificazione ai quarti di finale di UEFA Euro 2024 eliminando sabato 29 giugno l'Italia, campione in carica. (2-0). Se la Squadra Azzurra non ha opposto molta resistenza, gli avversari oggi ci hanno ricordato, in una partita a senso unico, che in questa competizione bisogna prenderli sul serio. Innanzitutto con il gol d'apertura di Remo Freuler, il giocatore del Bologna, con un controllo di destro seguito da un tiro di sinistro, su passaggio di Ruben Vargas. Poi, al rientro dagli spogliatoi, è ancora Vargas a trovare il break con un destro brillante, battendo Gianluigi Donnarumma.

Con questa vittoria, la Nazionale conquista la seconda qualificazione della sua storia ai quarti di finale di un torneo europeo, dopo quella ottenuta contro la Francia nell'edizione precedente (3-3, vittoria sui tabelloni). “Conosciamo le nostre qualità, non abbiamo paura di nessuno, L'attaccante del Monaco Brielle Embolo ha ricordato dopo la partita, parlando a beIN Sports. Ma siamo molto concentrati. È una competizione molto dura da vincere, ma sappiamo di avere buone possibilità di andare molto lontano. La prossima tappa sarà domenica contro la vincente degli ottavi di finale tra Inghilterra e Slovacchia.

