La sinistra e il centro francese si ritirano dal ballottaggio nel tentativo di impedire l'estrema destra

I partiti di sinistra e di centro francesi hanno ritirato centinaia di candidati dalle importanti elezioni di domenica nel tentativo coordinato di tenere fuori dal potere il partito di estrema destra Raggruppamento Nazionale.

Entro la scadenza di martedì sera, più di 200 candidati al terzo posto della sinistra e del centro si erano ritirati, poiché i loro partiti cercavano di evitare di dividere il voto antinazionalista della RNC e di ridurre le loro possibilità di ottenere la maggioranza assoluta.

Il numero, secondo i dati del quotidiano Le Monde, rappresenta più di due terzi delle gare a tre prodotte dal primo turno di votazioni dello scorso fine settimana.

Matthew Gallard del sondaggista Ipsos ha dichiarato: “Una maggioranza assoluta sembra molto improbabile, anche se per esserne sicuri dovremmo condurre un sondaggio”. Ma ha aggiunto che è “molto probabile” che il Partito del Raduno Nazionale otterrà il maggior numero di seggi.

Nel tentativo di costruire un “fronte repubblicano” contro il Fronte Nazionale, tutti i candidati al terzo posto del partito di sinistra Nuovo Fronte Popolare si sono ritirati, così come quasi tutti i candidati della coalizione del presidente Emmanuel Macron.

Ma un parlamento sospeso rimane un risultato probabile, con 91 gare a tre rimanenti.

La leader del Rassemblement National francese, Marine Le Pen, ha dichiarato martedì che se il suo partito non riuscisse a ottenere la maggioranza da solo, cercherà alleati che lo aiutino a formare un governo.

Martedì, parlando alla radio France Inter, Le Pen ha detto: “Vogliamo governare e, per essere molto chiari, se ci manca la maggioranza di alcuni deputati, andremo dagli altri e diremo: siete pronti a partecipare con noi? una nuova maggioranza con una nuova politica?”

Il National Rally Party ha ottenuto il primo posto con 296 seggi al primo turno, comprese 39 vittorie assolute. Per ottenere la maggioranza assoluta è necessario conquistare 289 seggi.

L’azione coordinata dei partiti rivali rende tutto ciò ancora più difficile, poiché la quota di voti combinati nel primo turno di Ensemble e NFP ha superato quella del Raduno Nazionale in diverse circoscrizioni elettorali.

Tuttavia, non è noto quanti elettori passeranno a partiti che normalmente non sostengono per bloccare l’estrema destra piuttosto che restare a casa o passare alla fedeltà al Partito Repubblicano.

Martial Foucault, professore alla Sciences Po di Parigi, ha previsto che “gli elettori francesi faranno la scelta morale di confrontarsi con il Fronte Nazionale, ma così facendo costruiranno una Francia ingovernabile”.

La prospettiva di un governo formato dal partito di estrema destra Raggruppamento Nazionale sta promuovendo la “normalizzazione” dell’estrema destra nella politica francese. Negli ultimi anni, Le Pen ha cercato di sbarazzarsi degli elementi più estremisti e razzisti, incluso suo padre, che ha co-fondato il movimento nel 1972.

Ma prima delle elezioni anticipate di quest’estate, Jordan Bardella, leader del partito e candidato a primo ministro, si è impegnato a condurre una “battaglia culturale” contro l’islamismo, a porre fine alla cittadinanza per diritto di nascita per le persone nate in Francia da genitori stranieri e a limitare alcuni lavori governativi “sensibili”. ai cittadini francesi.

Martedì, il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire ha scritto sul sito

“Nemmeno un voto dovrebbe andare all'Assemblea nazionale”, ha aggiunto.

Secondo i risultati finali del primo turno annunciati domenica dal Ministero dell’Interno, il partito Raggruppamento Nazionale ha ottenuto il 33% dei voti, il partito di sinistra Fronte Nazionale il 28% e la coalizione di Macron il 21%.

Un consigliere di Macron ha affermato che il presidente potrebbe sentirsi obbligato a offrire al Raggruppamento Nazionale la possibilità di formare un governo se il partito vincesse circa 250 o 260 seggi, anche se la costituzione non richiede tale mossa.

“Potrebbero trovare alleati per raggiungere la Risoluzione 289”, ha detto questa persona “Non sei obbligato a farlo, ma la tradizione dice che sei tu a proporre la risoluzione al gruppo di maggioranza”.