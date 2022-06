La serie 9 di Forza Horizon 5 celebra l’imminente espansione di Hot Wheels

Ecco una carrellata completa di cosa aspettarsi nella serie 9 della playlist del Festival di Forza Horizon 5.

La nona edizione di Forza Orizzonte 5 La playlist del festival sarà intitolata a proposito del futuro Espansione Hot Wheels, che uscirà il 19 luglio. Questo festival porterà a questa versione e celebrerà Hot Wheels con ciò che è già incluso nel titolo.

Alcuni dei premi saranno veicoli Hot Wheels e le sfide dovrebbero riflettere anche l’imminente espansione. Diamo un’occhiata e vediamo cosa c’è in serbo per la serie 9.

FORZA HORIZON 5, SERIE 9, SERIE Premi

I premi totali per la serie arrivano quando guadagni 80 e 160 punti come al solito. Per 80 si sbloccherà una “leggendaria” Twin Mill Hot Wheels, mentre a 160 una Ferrari Dino “epica” può essere tua. La Dino, in particolare, è un’auto che un tempo veniva prodotta sotto forma di stampo Hot Wheels.

Ci sono otto punti mensili disponibili in due sfide, quattro punti per pezzo. Pubblica un giro pulito all’Horizon Mexico Circuit per quattro punti e gareggia nella Chihuahua Circuit Monthly Challenge per gli altri quattro. Questi punti vengono riportati di stagione in stagione.

FORZA HORIZON 5, SERIE 9, ESTATE

L’estate, che è sempre la stagione delle piogge, ha 53 potenziali punti da sbloccare. Hot Wheels 2JetZ “Legendary” è disponibile con 20 punti guadagnati. Un’altra vettura che può essere trovata come Hot Wheels Die cast, la “epica” Lamborghini Aventador J, è un premio per aver raccolto 40 punti.

La sfida settimanale #FORZATHON sarà basata sulla Pontiac Firebird Trans Am del 1977, che se non hai indovinato è l’ennesimo classico di Hot Wheels. Smetterò di menzionarlo per ora poiché puoi praticamente presumere che sia così d’ora in poi.

Il processo ha prodotto una Corvette “epica” degli anni ’70 mentre l’Eventlab di VaporizedCamel, CalderaCoaster, avrebbe vinto un “raro” Penhall Cholla. Ci sono alcuni emozionanti giochi di PR che guadagneranno Super Wheelspins, come è successo nelle ultime due stagioni.

Tuttavia, ogni campionato stagionale guadagnerà auto. Questi includono la “rara” Dodge Charger del 2015, la “epica” Plymouth Coda e il “leggendario” Hot Wheels Bone Shaker.

Treasure Hunt in the Summer si chiama Flying Customs, e sono immagini e il suo nome è un raggio di razza…

Ci sarà anche una sfida fotografica, #MUDRUNNER, e il premio per averlo completato sarà un clacson “epico” chiamato Tape Rewind.

Forza Horizon 5, Serie 9, Autunno

L’autunno è la stagione delle tempeste e, di nuovo, ci sono 53 posti disponibili qui. Per guadagnare 20 di questi punti, è possibile sbloccare un Barracuda di Plymouth esclusivamente “raro”. 40 punti guadagnati daranno ai giocatori un NIO EP9 “Leggendario”.

La sfida settimanale #FORZATHON richiederà un’auto più recente, la Ford Bronco 2021. Cinque punti attendono chiunque completi la sfida.

Nella demo viene vinta come ricompensa una Lamborghini Countach “epica”. Eventlab di ArkRa1ders si chiama Ark Skypark Hot Wheels Tribute. Parte della freschezza di questo festival è che ci sono già stati modi per celebrare Hot Wheels, anche se una modalità di gioco e un’espansione appositamente costruite arriveranno il mese prossimo.

L’autunno introduce la prima stagione delle partite allo stadio per il festival, in cui i giocatori giocheranno più round di un unico tipo di gioco. Il Flag Rush è il primo, e il bonus è il Maggiolino Volkswagen #34 “Epico”. Altre tre mosse PR ti faranno guadagnare anche altri tre Super Wheelspins.

Nei due tornei stagionali, due auto “epiche” sono apparse nuovamente per vincere. Corvette 1967 e Aston Martin Vantage S 2013 sono quelle vetture.

Due stagioni consecutive, due cacce al tesoro consecutive. I Demoni Dragstrip presentano un Dodge Challenger nella foto e nella guida. Molto intelligente, se lo dico io stesso. Probabilmente richiederà una versione SRT Demon del veicolo.

La sfida fotografica #SWAMPBEAST farà vincere ai giocatori il “Jump On It” (Stiamo parlando della Sugarhill Gang qui?). Infine, la partecipazione a The Eliminator ottiene dei bonus di abbigliamento “leggendari”.

FORZA HORIZON 5, SERIE 9, INVERNO

Per l’inverno, la stagione secca e nevosa, sono disponibili 53 punti in più. A 20 punti, la Dodge Super B “Rarity” è sbloccata. Ottenere 40 punti ti dà la “leggendaria” Zenvo ST1 per quelli di voi che amano le supercar del genere.

Smontando le auto, la sfida settimanale #FORZATHON richiederà invece un camion. Per ottenere questi cinque punti, avrai bisogno di un Mercedes-Benz Unimog US023 del 2014.

È la Mustang più pazza da provare in inverno, e indovina un po’? Ottieni una Ford Mustang classica “epica” del 1971 per completarla. Per Eventlab, Phase Recon presenta l’arena Sky Castle come sfida. La “rara” Acura NSX del 2017 sarà ciò che farai franca se riuscirai a completarla con successo.

Altre tre mosse PR e altri tre super giri come bonus, il che è positivo perché puoi ottenere più macchine facendo girare quelle ruote. Ci sono due campionati stagionali, con un “raro” Hummer H1 e un “epico” Ford F-150 n. 11 come trofei.

È vietato cacciare tesori in inverno, sfortunatamente. Includono l’Horizon Tour e l’Horizon Open Challenge, tuttavia, al loro posto. Il completamento dell’Open Championship farà vincere ai giocatori una Nissan GTR del 1971 “rara”.

Come sempre, c’è una sfida fotografica, si chiama #SPEEDTEAM. Il completamento di questa missione fa guadagnare più abiti e alcuni guanti “epici” di Horizon Race.

Forza Horizon 5, Serie 9, Primavera

Finalmente in primavera, le cose si scaldano nella stagione calda con un set finale di 53 punti da raccogliere. Metro Hot Wheels, una scoperta esclusiva e “leggendaria” nel gioco, può essere sbloccata a 20 punti. Forse una delle poche auto che non ha una controparte Hot Wheels pressofusa a questo festival, forse la “rara” Peel Trident con il suo aspetto piccolo ma adorabile. Questo è il premio per 40 punti.

Avrai bisogno di una Buick Regal GNX del 1987 per completare la sfida settimanale #FORZATHON questa primavera. Muscolo americano, ragazzo.

Più American Muscle attende i giocatori di Horizon 5 in The Trial ed Eventlab. Il processo si chiama Main Street e la “rara” Chevrolet Camaro del 1969 viene aperta per il completamento. Eventlab di Shady Ryo si chiama Hot Wheels Mountain Climb. Completandolo si ottiene una Ford Mustang SS “rara”.

È incluso un altro evento Spring Playground Games, questo per una serie di giochi Survival. Vincere uno di questi ottiene una Ford GT70 “rara” del 1970. C’è anche un trio finale di Super Wheelspins per PR Stunts, quindi il campionato della stagione produrrebbe una Ferrari 365 GTB4 “epica” e una Porsche 911 “rara” GT3 del 2004.

Tre delle quattro stagioni hanno una caccia al tesoro, inclusa la primavera. Speed ​​Machines è il titolo, e la prova ha qualcosa a che fare con le lepri tedesche? Lascerò che Oas lo risolva tra poche settimane.

La sfida fotografica è #STREETBEAST e qui riceverai una ricompensa Forza Link per averla completata. Infine, un Ford Raptor 2017 comune può essere sbloccato per competere all’Horizon Open, oltre a guadagnare 2 punti.

Cosa ne pensi di questo festival intitolato Hot Wheels che dovrebbe iniziare giovedì prossimo (23 giugno 2022)? Che dire dell’entusiasmante espansione prevista per il prossimo mese? Facci sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto!