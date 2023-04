La Scozia domina l’Italia ed evita il cucchiaio di legno

.

Gli scozzesi hanno firmato sabato la loro prima vittoria del torneo 2023 contro gli Italian Courageous (29-21).

Gli scozzesi respirano. Dopo un inizio di torneo disastroso, segnato in particolare da una sconfitta per 55-0 contro i Blues e da uno schiaffo per 58-7 contro l’Inghilterra, il XV du Chardon ha salvato l’onore sabato 22 aprile. Di fronte all’Italia, che aveva già vinto una partita contro l’Irlanda, gli scozzesi hanno appeso agonizzante il loro primo successo in quattro partite. vittoriosi (29-21), evitando così il cucchiaio di legno in questo torneo, che potrebbero anche “offrire” all’Irlanda nell’ultima giornata, visto che gli irlandesi sono gli unici a dover ancora vincere.

Dominando tutte le aree (60% di possesso palla, 57% di conquista territoriale), la Scozia ha preso la partita con la fascia destra e poi ha guidato per tutta la partita. Con cinque mete (di cui due trasformate), la squadra di capitan Rachael Malcolm non ha avuto bisogno di segnare un solo rigore contro le azzurre che hanno fatto lo stesso (tre mete trasformate). L’Italia, però, ha il vantaggio di non mollare mai e di rimontare anche a tre punti in ogni ora di gioco, ma l’espulsione di Sarah See, al 64′, segna la fine di una rivoluzione oltralpe. E ha permesso alla Scozia di prendere aria per assicurarsi un primo successo nel torneo, allontanando così lo spettro dell’ultimo posto.