La scoperta di un gigantesco serbatoio di acqua liquida a 15 chilometri sotto la superficie di Marte

I dati sismici raccolti dalla sonda spaziale InSight indicano l'esistenza di un enorme serbatoio di acqua liquida situato tra 11,5 e 20 chilometri sotto la superficie di Marte. Quest’acqua penetrerebbe nelle fessure di uno spesso strato di roccia fusa e sarebbe sufficiente a riempire gli antichi oceani se la sua distribuzione fosse uniforme su tutta la sfera marziana. Questa scoperta potrebbe avere importanti implicazioni per la nostra comprensione della storia geologica di Marte e della sua potenziale abitabilità.

Più di 3 miliardi di anni fa, l’acqua esisteva in forma liquida sulla superficie di Marte in vasti laghi, oceani e fiumi. Uno studio recente ha dimostrato che il pianeta potrebbe essere stato sede di molti più fiumi di quanto si pensasse in precedenza. Tuttavia, perse la capacità di contenere acqua liquida sulla sua superficie man mano che la sua atmosfera e il suo campo magnetico svanirono gradualmente.

Oggi l’acqua esiste ancora su Marte, ma solo sotto forma di ghiaccio. Mentre inizialmente si pensava che questo ghiaccio esistesse solo ai poli, recentemente sono stati scoperti enormi depositi sotterranei a basse latitudini. Tuttavia, sebbene il volume d’acqua contenuto in questi depositi sia elevato, è ancora lungi dall’essere sufficiente a spiegare il ricco passato idrologico del pianeta.

Un invito a sognare, pronto da indossare.

In effetti, i dati geofisici suggeriscono che un tempo Marte aveva abbastanza acqua da ricoprire tutta la sua superficie con uno strato liquido profondo circa 140 metri. Ma è molto probabile che quest’acqua si sia accumulata principalmente nell’emisfero settentrionale, e quindi in alcune zone possa raggiungere una profondità di oltre 1,6 chilometri.

È stato suggerito che la maggior parte dell'acqua superficiale di Marte sia evaporata nello spazio o sia stata isolata in forma liquida in enormi serbatoi sotterranei. ” Comprendere il ciclo dell'acqua su Marte è essenziale per comprendere l'evoluzione del clima, della superficie e dell'interno del pianeta », spiega in A comunicato stampa Vashan Wright, geofisico presso lo Scripps Institution of Oceanography dell’Università della California, San Diego.

” Un buon punto di partenza è determinare dove e quanta acqua è presente “, aggiunge. Analizzando i dati della sonda InSigth, Wright e i suoi colleghi forniscono la prova più affidabile finora che esistono serbatoi di acqua liquida sotto la superficie del pianeta.

Abbastanza volume per riempire gli antichi oceani?

Per condurre le loro analisi, i ricercatori del nuovo studio hanno utilizzato i dati raccolti dalla navicella spaziale InSight tra il 2018 e il 2022, quando era ancora in servizio. La sonda ha raccolto dati sismici direttamente dal suo sito di atterraggio, Elysium Planitia. Le onde sonore generate dalle attività sismiche variano in particolare a seconda della densità del materiale che attraversano. Pertanto, l'analisi di queste onde permette di dedurre la natura degli strati sottostanti, compresa l'acqua.

Precedenti analisi delle velocità delle onde sismiche derivate dal movimento del suolo e misurate dalla sonda indicano la presenza di un serbatoio di acqua liquida a 20 chilometri di profondità. I dati indicano anche che lo strato, la cui profondità varia tra 8 e 20 chilometri, è molto poroso. Al contrario, la velocità delle onde di taglio suggerisce che i primi 300 metri sotto InSight fossero composti da crosta sedimentaria secca.

Tuttavia, queste analisi non sono state in grado di determinare con precisione se lo strato profondo potesse effettivamente contenere acqua liquida. Per il nuovo studio, il team di Wright ha poi rivalutato i dati sulla velocità sismica e sulla densità della crosta media (tra 11,5 e 20 km), per determinare se uno strato poroso profondo meno di 50 km era saturo di acqua. I dati sono stati incorporati nella modellazione basata sulla teoria matematica della fisica delle rocce.

I ricercatori si sono concentrati sulla crosta media perché è uno degli strati in cui la sonda ha raccolto i dati sismici più affidabili. D’altra parte, le attuali temperature marziane sono abbastanza calde da consentire all’acqua di rimanere liquida vicino al livello superiore di questo strato.

Vedi anche

Le analisi del team hanno indicato una crosta composta da roccia fusa fratturata (come il granito) satura di acqua liquida. La profondità di questo strato varia da 11,5 a 20 chilometri. Secondo gli esperti, l’acqua sarebbe sufficiente a riempire i canyon che proteggevano gli antichi oceani, o anche di più, se la sua distribuzione fosse uniforme su tutto il pianeta.

Questi risultati evidenziano un aspetto ancora inesplorato del ciclo dell’acqua su Marte. Ciò potrebbe anche avere un impatto importante sulle future missioni con equipaggio sul pianeta. D’altra parte, se le profondità degli oceani o le grotte sottomarine della Terra possono ospitare la vita, allora questi serbatoi potrebbero anche essere ambienti adatti alla vita.

Tuttavia, “sebbene i dati disponibili possano essere meglio spiegati da una crosta media satura d'acqua, i nostri risultati evidenziano il valore delle misurazioni geofisiche e migliori vincoli sulla mineralogia e sulla composizione della crosta marziana”, hanno specificato i ricercatori. Ciò significa che sono necessari più dati geofisici e mineralogici per confermare i risultati, dettagliati nella revisione Con le persone.

fonte : Con le persone