La scimmia gioca al videogioco – con la sua mente

Musk ha sempre sottolineato che l’integrazione del cervello con le macchine è vitale se le persone vogliono evitare di essere sopraffatte dall’intelligenza artificiale.

Un video pubblicato su YouTube dalla startup imprenditoriale Neuralink mostrava un macaco chiamato “Pager” che giocava a Pong, usando il pensiero principalmente per muovere le pagaie facendo rimbalzare palline digitali avanti e indietro sullo schermo.

“Per controllare la racchetta, Pager pensa semplicemente a muovere la mano su o giù”, ha detto una voce che narrava il video. “Vedi, Pager è straordinariamente bravo in MindPong.”

I dispositivi Neuralink sono stati impiantati su entrambi i lati del cervello di Pager per rilevare l’attività dei neuroni, quindi la scimmia ha giocato per alcuni minuti con un joystick per consentire al software di rilevare i segnali associati ai movimenti della mano.

Il bonus di un cercapersone erano le banane che servivano senza problemi attraverso una cannuccia quando colpiva con successo la pallina digitale da una pagaia all’altra, secondo l’illustrazione.

Dopo pochi minuti, il programma “decoder” ha rilevato i segnali neuronali da cercare e il joystick Pager non era più necessario per eseguire il gioco.

“La scimmia sta letteralmente giocando a un videogioco telepatico usando un chip cerebrale !!” Musk ha twittato vittoriosamente.

Il decoder può essere calibrato per consentire a una persona di puntare il cursore sullo schermo di un computer, il che potrebbe consentire loro di scrivere e-mail o messaggi di testo o di navigare in Internet con il solo pensiero, secondo un post del blog su neuralink.com.

“Il nostro obiettivo numero uno è ripristinare la libertà digitale per le persone paralizzate”, ha detto il team di Neuralink nel post.

L’anno scorso, i membri del team hanno condiviso una “lista dei desideri” che andava dal riportare la tecnologia in mobilità per i paralizzati e i ciechi per i ciechi, per abilitare la telepatia e caricare i ricordi per riferimento successivo – o forse per il download in formati alternativi.

Attualmente, Neuralink è in fase di test su animali con un team che lavora su possibili sperimentazioni cliniche.

Una precedente dimostrazione ha mostrato che con l’aiuto di un robot chirurgico, un pezzo del cranio viene sostituito da un disco di Neuralink e i suoi fragili fili sono strategicamente inseriti nel cervello.

Il disco registra l’attività nervosa e trasmette le informazioni tramite un comune segnale wireless Bluetooth a un dispositivo come uno smartphone, secondo Musk.

“In realtà si abbina bene al tuo cranio. Potrebbe essere sotto i tuoi capelli e non lo sapresti.”

Esperti e accademici continuano a diffidare della sua visione di integrare le menti in simbiosi con i computer superpotenti.