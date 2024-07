La polizia vieta le proteste a Nairobi – ChimpReports

La polizia nazionale del Kenya ha vietato tutte le manifestazioni nella capitale Nairobi, fino a nuovo avviso, dopo settimane di proteste antigovernative.

L'ispettore generale ad interim della polizia del Kenya, Douglas Kanga Kirocho, ha affermato che bande criminali organizzate si sono infiltrate nei manifestanti pacifici.

Giovedì ha dichiarato in una dichiarazione: “Da quando sono iniziate le manifestazioni pubbliche organizzate dai giovani keniani (Generazione Z) nel giugno di quest’anno, il nostro Paese ha subito enormi perdite, persone sono state ferite, vite umane sono state perse, proprietà e attività commerciali sono state distrutte , e i mezzi di sussistenza sono andati perduti. I criminali hanno continuato a “infiltrarsi in gruppi di protesta, portando a una tendenza inquietante di comportamenti disordinati e distruttivi”.

Le proteste contro la legge finanziaria 2024 sono iniziate pacificamente ma alla fine sono diventate violente. I manifestanti hanno affermato che il disegno di legge aumenterebbe le tasse e influenzerebbe notevolmente la classe inferiore della società keniota.

Il 25 giugno, un gruppo di manifestanti ha fatto brevemente irruzione nel palazzo del parlamento, spingendo la polizia ad aprire il fuoco in risposta.

Gruppi di attivisti hanno esortato i keniani a riunirsi giovedì e ad occupare il parco Uhuru, adiacente al centro della città, in mezzo a una forte presenza di polizia in tutta Nairobi.

Kirosho ha affermato che mentre la Costituzione del Kenya prevede il diritto di riunione pacifica e disarmata, di organizzare sit-in, di manifestare e di presentare petizioni alle autorità pubbliche, la Costituzione prevede anche il ruolo fondamentale che il servizio nazionale di polizia svolge nel sistema nazionale. sicurezza del nostro Paese.

Ha detto che le forze dell'ordine hanno ricevuto informazioni secondo cui bande criminali si erano infiltrate nelle proteste pacifiche, quindi la polizia ha deciso di sospendere le manifestazioni a Nairobi.

“Coerentemente con il nostro ruolo costituzionale e nell'interesse della sicurezza nazionale, vorremmo informare il pubblico che disponiamo di informazioni attendibili secondo cui i gruppi criminali organizzati stanno pianificando di trarre vantaggio dalle proteste in corso per effettuare i loro attacchi, compresi i saccheggi”, ha affermato Kerusho. “Sulla base di queste informazioni e in conformità con gli standard internazionali di sicurezza per le riunioni pubbliche”, ha affermato Kerosho in una dichiarazione, che richiede la presenza di un leader designato per coordinare e cooperare con la polizia nelle manifestazioni pacifiche la mancanza di una leadership designata nelle manifestazioni precedenti ha reso difficile l’applicazione dei protocolli di sicurezza”.

“Di conseguenza, non saranno consentite manifestazioni all'interno e nei dintorni del quartiere centrale degli affari di Nairobi fino a nuovo avviso per garantire la sicurezza pubblica”, ha aggiunto.

Almeno 50 persone sono state uccise nelle proteste guidate dai giovani contro la proposta di aumento delle tasse scoppiate in Kenya un mese fa.

Le manifestazioni continuarono anche dopo che il presidente William Ruto ritirò la legge finanziaria e licenziò quasi tutti i membri del suo governo.

Gli attivisti affermano di volere che Ruto si dimetta e chiedono riforme per eliminare la corruzione e affrontare la cattiva gestione.