La NATO afferma che il numero delle truppe russe è ancora in crescita vicino al confine ucraino

Il Segretario generale della NATO mercoledì ha avvertito che la Russia continua ad aumentare il numero di truppe che sta ammassando al confine ucraino, nonostante l’insistenza di Mosca sul ritiro delle sue forze.

Jens Stoltenberg ha affermato che la Western Security Alliance è “preparata al peggio” Continua la tensione sull’UcrainaNonostante gli sforzi diplomatici in corso per evitare il conflitto, anche dopo che Vladimir Putin, il presidente russo, ha annunciato martedì un ritiro parziale delle truppe.

“Non abbiamo assistito ad alcuna riduzione dell’escalation”, ha detto Stoltenberg al suo arrivo al vertice dei ministri della Difesa della NATO a Bruxelles. “Vediamo che hanno aumentato il numero delle truppe e ci sono più forze in arrivo. . Siamo preparati al peggio”.

Mosca ha negato la sua valutazione in un giorno in cui le speranze per la diplomazia sono state offuscate da affermazioni contrastanti sullo stato delle forze russe schierate nelle immediate vicinanze del confine ucraino.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che la Russia sta ritirando alcune delle sue forze. Ha detto che la NATO ha un “handicap” che le ha impedito di “valutare sobriamente la situazione”.

“Non ci sarà nessun attacco mercoledì prossimo”, ha detto a Die Welt Vladimir Chizhov, ambasciatore della Russia presso l’Unione europea. Ha aggiunto: “Non ci sarà alcuna escalation la prossima settimana, la settimana successiva o il mese prossimo”.

Mercoledì il ministero della Difesa russo ha rilasciato filmati di ciò che ha affermato che erano carri armati, veicoli corazzati per il trasporto di personale e artiglieria mobile in partenza dalla Crimea – che la Russia ha annesso dall’Ucraina nel 2014 – e Ritorno alle loro basi.

Alla domanda sul filmato russo, Stoltenberg ha affermato che la Russia ha spesso spostato le sue forze, ma la sua forza complessiva nella regione è in aumento, con oltre 100.000 dipendenti ancora vicino al confine ucraino.

Ha detto che c’è spazio per un “cauto ottimismo” dopo i commenti di Mosca di martedì secondo cui c’era ancora tempo per un’azione diplomatica.

“Siamo pronti per colloqui diplomatici”, ha detto Stoltenberg, anche se Mosca non ha risposto a una lettera che delineasse ciò che l’alleanza potrebbe discutere.

I diplomatici occidentali hanno visto la volontà della Russia di ritirare le sue forze al confine come un importante test per verificare se Putin è serio su una soluzione diplomatica alla crisi ucraina.

Mentre il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sottolineato la sua apertura alle discussioni con Mosca, martedì sera ha affermato che la Russia ha concentrato 150.000 soldati al confine con l’Ucraina e nella vicina Bielorussia per le esercitazioni che dovrebbero concludersi entro la fine della settimana.

Vladimir Makei, ministro degli Esteri della Bielorussia, ha dichiarato mercoledì che “non un solo soldato russo, né un singolo pezzo di equipaggiamento militare russo” rimarrà dopo le esercitazioni.

Stoltenberg ha detto che la Russia aveva già riportato le sue forze alla base, ma aveva lasciato sul posto l’artiglieria pesante e altre attrezzature. “Possono riportare indietro le persone molto rapidamente e hanno tutte le capacità in atto. Dobbiamo vedere un vero ritiro delle truppe. “

La NATO sta schierando più truppe e aerei verso i membri confinanti con Russia, Ucraina e Bielorussia, oltre a 8.500 soldati statunitensi in massima allerta.

I ministri della Difesa della NATO hanno anche affermato che stanno sviluppando opzioni per il dispiegamento di nuovi gruppi tattici nell’Europa centrale, orientale e sudorientale, aggiungendo forze simili negli stati baltici.

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha affermato che il suo paese difenderà qualsiasi attacco della Russia membro. Ha detto che gli Stati Uniti hanno un impegno “sfacciato” per la sicurezza collettiva.

Stoltenberg ha affermato che i ministri discuteranno su come combattere i crescenti attacchi informatici all’Ucraina e agli stati baltici. Ucraina e Georgia, partner dell’alleanza ma non membri, si incontreranno giovedì mattina con i ministri della NATO.

“C’è una forte presenza militare al confine con l’Ucraina, ma vediamo anche un messaggio da Mosca che darà una possibilità alla diplomazia. Siamo pronti a incontrarli per parlare e trovare una soluzione diplomatica, ma siamo preparati al peggio “, ha detto Stoltenberg.

“La Russia conserva la capacità di invadere completamente l’Ucraina senza alcun preavviso”.

Anche Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, ha espresso dubbi sui rapporti sulla riduzione dell’escalation. Parlando alla BBC in un campo di addestramento militare nell’Ucraina occidentale, Zelensky ha dichiarato: “Francamente, stiamo rispondendo alla realtà che abbiamo e non vediamo ancora alcun ritiro. Ne abbiamo appena sentito parlare”.

Segnalazione aggiuntiva di John Paul Rathbone a Londra