La NASA concede diversi giorni per prendere una decisione sul ritorno dei due astronauti bloccati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale

La NASA alla fine non ha deciso. I due astronauti americani bloccati per più di due mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) durante una missione di otto giorni dovranno arrivare alla fine della prossima settimana o all'inizio della prossima per sapere come faranno a tornare sulla Terra , ha annunciato mercoledì 14 agosto l'agenzia spaziale americana.

Barry Wilmore e Sunita Williams sono stati lanciati il ​​5 giugno 2024 a bordo della nuova navicella spaziale Starliner, prodotta dalla società americana Boeing. Ma se si è agganciato correttamente alla ISS dopo un secondo test, ha riscontrato diversi problemi, tra cui una perdita di elio e un malfunzionamento di alcuni dei 28 propulsori utilizzati per controllare con precisione la stazione.

Temendo un viaggio di ritorno, la NASA lo rinviò più volte per i test prima di ammettere pubblicamente, all'inizio di agosto, che i due astronauti erano effettivamente bloccati sulla Stazione Spaziale Internazionale. affermando che lo era“Una situazione nuova, in cui abbiamo diverse opzioni.”, Poi il direttore associato dell'agenzia, Ken Bowersocks, ha aperto la strada ai rinforzi del concorrente di Boeing, SpaceX, concedendosi tempo fino a metà agosto per completare la questione.

Prima di ciò, posticipare la scadenza. Come introduzione alla conferenza stampa della NASA di mercoledì, lo stesso Ken Bowersox ha rapidamente chiarito: “Nessun grande annuncio.” “Stiamo programmando di tenere un altro incontro per rivedere i preparativi per il viaggio.”Che si terrà la prossima settimana o quella successiva. Prima di considerare l’urgenza della situazione: “Abbiamo un po’ di tempo a disposizione prima di riportare a casa la Starliner e vogliamo usarlo saggiamente”.

Il veicolo di rifornimento arriverà sabato

Secondo la tabella di marcia della NASA, gli astronauti americani potrebbero attendere fino a altri otto mesi prima di tornare sulla Terra, a seconda che ritornino sullo Starliner di Boeing o sul Crew Dragon di SpaceX. “Questa missione è stata un volo di provaLo ha annunciato Joe Acaba, capo astronauta dell'agenzia statunitense. Sapevano che questa missione avrebbe potuto non essere perfetta. »

I due astronauti, che qualche giorno fa si sono fotografati sorridenti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, sono clienti abituali della Stazione Spaziale Internazionale. Prima di questa missione, Butch Wilmore, 61 anni, e Sunita Williams, 58 anni, si sono avventurati due volte a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Il primo ha accumulato 178 giorni nello spazio, rispetto ai 322 giorni del secondo.

La NASA ha inoltre aggiunto, attraverso il suo vice amministratore Joel Montalbano, che sabato un veicolo di rifornimento attraccherà alla Stazione Spaziale Internazionale e che la presenza di due astronauti in più per un periodo più lungo del previsto non porrà problemi a questo livello.

