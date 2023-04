La G80 BMW M3 Competition RWD supera il temuto test delle alci e lo supera a pieni voti

Teknikens Värld ha anche costretto la Toyota ad aggiornare l’Hilux due volte dopo aver fallito un test di deriva di emergenza, o test Elk, come vuoi chiamarlo. Più vicino ai giorni nostri, la casa automobilistica giapponese ha messo a punto un aggiornamento software per il RAV4 2020 dopo che il crossover compatto ha fallito un test alce nel 2019 a causa dell’intervento ritardato del suo sistema di controllo elettronico della stabilità.

Fondata nel 1948, la rivista ha recentemente testato il Bimmer, un veicolo molto diverso dai precedenti Classe A e Toyota. Per essere più precisi, la M3 Competition con il cambio automatico dotato di ZF e una buona trazione posteriore.

Chiamata internamente G80, questa generazione di M3 è la più pesante di sempre. Rifinita con una bellissima livrea verde, la berlina più veloce vista nel video qui sotto ha un peso a vuoto combinato di 2.210 kg (4.872 lb). Sono 1.783 kg (3.931 libbre) di peso a vuoto.

È una bestia enorme e potrebbe diventare ancora più pesante con l’aggiunta di M xDrive. Questo sistema di trazione integrale non sarebbe stato possibile senza il passaggio alla piattaforma veicolare CLAR (CLuster ARchitecture), che ha visto anche il passaggio da DCT ad una scatola automatica.

Riportando la nostra attenzione al Bimmer verniciato in Isle of Man Green Metallic nel video qui sotto, il suo peso in ordine di marcia è distribuito per il 53% nella parte anteriore e per il 47% sull’asse posteriore. La G80 è anche la M3 più lunga finora in termini di lunghezza complessiva e passo, e non ha nemmeno sudato in pista, come ci si potrebbe aspettare da un’auto M.

Per superare il test delle alci, l’auto in questione deve superare i coni a una velocità minima di 72 chilometri all’ora (44,7 mph). La M3 Competition con i suoi pneumatici bone stock ha segnato 76 chilometri all’ora (47,2 mph), con il Teknikens Värld che ha notato zero vibrazioni nella parte posteriore, ma solo leggermente.

In Svezia, dove ha sede Teknikens Värld, l’M3 è disponibile in tre varianti. Non esiste una variante base con cambio manuale, ma la Competition a trazione posteriore, la Competition a trazione integrale e la Competition Sport a trazione integrale. Tutti usano un sei cilindri in linea biturbo derivato dal motore del B58, un mulino da 3,0 litri che racchiude un pugno enorme. Qualunque cosa la casa automobilistica con sede a Monaco dica di fare alla manovella è solo un eufemismo, dal momento che sia la B58 che la S58 sono note per produrre più potenza e coppia di quanto pubblicizzato.

Condivisa con la M3 Touring solo da competizione, questa variante della S58 sviluppa almeno 503 CV (510 CV) e 479 lb-ft (650 Nm) di coppia. Nel formato Sport Competition, la coppia rimane costante mentre la potenza migliora a 542 CV (550 CV).