La foto mostra l’elemento di calcolo Intel NUC 11 Extreme con processore Core i9-HK – computer – novità

Un’immagine con Intel NUC 11 Extreme Compute Element è apparsa su un sito cinese. Non ci sono dettagli sui processori alimentati da Intel NUC, ma sono chiaramente chip Tiger Lake-H.

Fai scorrere la luce del wafer Dal NUC 11 Extreme Compute Element, nome in codice Driver Bay, mostra la scheda pci-e con il logo del teschio della serie Extreme di Intel. Come con i precedenti moduli Compute Element, la scheda contiene CPU, RAM, chipset e memoria. Sulla base dell’elenco delle specifiche, Intel sembra voler rilasciare varianti con i processori Core i9 HK di 11a generazione, Core i7 H e Core i5 H. Ciò si riferisce alla generazione Tiger Lake H prodotta da Intel all’inizio di quest’anno Durante il CES Pubblicizza. Sembra che il guaritore più potente sia Core i9-11980HK Con otto core, velocità di clock di 2,6 GHz e velocità di boost massima di 5 GHz.

Secondo le informazioni, NUC 11 Extreme supporta fino a DDR4-3200, poiché supporta NUC 9 Extreme Basato su elemento di calcolo in DDR4-2666 bloccato. C’è anche il supporto per PCI-E 4.0 con uno slot M.2, oltre a due slot M.2 per l’archiviazione PCI-E 3.0. L’unità può anche gestire la memoria Optane. C’è anche HDMI 2.0be ci sono due porte Thunderbolt 4. Non è noto quando Intel annuncerà ufficialmente il nuovo NUC della serie Extreme.