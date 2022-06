La Cina effettua la prima scansione al mondo dell’intero cielo con un telescopio commerciale

Il telescopio spaziale commerciale cinese Yangwang-1 ha completato una scansione dell’intero cielo, secondo il suo sviluppatore Origin Space, segnando la prima scansione al mondo con un telescopio spaziale commerciale.

Il telescopio è stato lanciato in orbita dal Taiyuan Satellite Launch Center nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina, l’11 giugno 2021 ed è stato sviluppato da Origin Space Technology Co., Ltd. Per esplorare e ricercare risorse di asteroidi.

Su Meng, fondatore e CEO di Origin Space, ha affermato che durante la sua permanenza in orbita, Yangwang-1 ha eseguito osservazioni di scansione del cielo, osservazioni di illuminazione atmosferica, osservazioni notturne a distanza e osservazioni di asteroidi.

Oltre alle sue capacità astronomiche e all’osservazione di asteroidi e detriti spaziali, Yangwang-1 può anche eseguire il telerilevamento di notte e la risoluzione spaziale delle immagini ottiche notturne ottenute dai satelliti ha raggiunto meno di 30 metri, ha detto Su.

In futuro, Origin Space prevede di costruire una costellazione di telescopi spaziali multi-banda. Su ha aggiunto che la prima fase della rete dei 10 satelliti dovrebbe essere completata nel 2023.

(con input da Xinhua)