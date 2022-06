La beta aperta di American Truck Simulator v1.45 è ora disponibile

C’è un volume piuttosto grande Beta pubblica aperta Questo è disponibile per American Truck Simulator (ATS) a partire da lunedì (27 giugno 2022). L’open beta, versione ATS 1.45 del software SCS, non è l’ultimo aggiornamento di per sé. Tuttavia, è una prima versione della versione futura del titolo ed è aperta a tutti.

Questa beta in lavorazione viene fornita con un avviso di problemi e bug. La cosa importante di cui fare a meno è che, effettuando test e fornendo feedback agli sviluppatori, possono eliminare quei bug e rilasciare il rilascio prima.

In questa versione beta, c’è molto da decomprimere. 1.45 viene fornito con un aggiornamento del contenuto del DLC del Wyoming che include Cody City e la US Route 14. Con queste aggiunte, alcuni contenuti pianificati per i prossimi contenuti del DLC del Montana appariranno anche in questa sezione della beta.

Anche i serbatoi di carburante e i rimorchi per silo saranno inclusi in questo beta test. Questi trailer verranno forniti con sei diversi tipi di collegamento, tra cui singolo, doppio, doppio B, doppio Rocky Mountain, doppio Turnpike e Triple. Saranno inoltre dotati di tubo di scarico singolo o corpi personalizzabili a 4 vie.

Quando piove, c’è un nuovo sensore pioggia che regolerà la velocità dei tergicristalli in base all’intensità della pioggia. Alcune stazioni di servizio e fermate dei camion hanno ricevuto il rebranding in versione beta.

Anche nella versione beta c’è un supporto migliore per una modalità multiplayer come Convoy. Infine, ci sarà un’opzione nell’interfaccia utente per nascondere i segnali stradali inaccessibili per una migliore immersione.

Questa versione beta non è necessaria se non desideri accedere al beta test. I Sim Trucker possono resistere e attendere un rilascio ufficiale da aggiornare in seguito, se lo desiderano.

Cosa ne pensi dell’imminente candidato all’uscita di American Truck Simulator? Parteciperai a questa versione di prova? Facci sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto!

foto grazie Software SCS.