Kuo: iPhone 15 adotterà finalmente USB-C nel 2023

L’iPhone 15 sarà il primo iPhone ad adottare una porta USB-C invece di Lightning, secondo l’analista Ming-Chi Kuo. Le sue informazioni dovrebbero provenire da fonti della catena di approvvigionamento e le sue aspettative spesso vengono realizzate.

Ogni anno si dice che Apple stia sostituendo la porta Lightning con una USB-C migliore e generica. Riportiamo regolarmente tali voci dal 2017. Lo stesso Kuo ha previsto la mossa molte volte nel corso degli anni.

Se quest’ultima informazione viene risolta, la serie iPhone 14 sarà l’ultimo iPhone dotato di Lightning. Apple ha già spostato la maggior parte dei suoi dispositivi su USB-C, lasciando solo la gamma di iPad e AirPods entry-level, ad eccezione dell’iPhone.

L’iPhone 15 trarrà vantaggio in vari modi dall’adozione di USB-C: ricarica più rapida e connettività più ampia, in particolare con i dispositivi Apple che eseguono USB-C. E se pensi che Apple perderà denaro percorrendo la strada non proprietaria, il cavo da USB-C a Lightning costa gli stessi € 25 del cavo da USB-C a USB-C sul sito Web di Cupertino.