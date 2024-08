Kishida annuncia che non si candiderà alle elezioni previste per il prossimo settembre, aprendo la strada a un nuovo primo ministro

TOKYO (AFP) – Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha annunciato mercoledì, con una mossa a sorpresa, che non si candiderà alle prossime elezioni per la leadership del partito a settembre, aprendo la strada al Giappone per avere un nuovo primo ministro.

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida parla durante una conferenza stampa nel suo ufficio a Tokyo, dove ha annunciato che non si candiderà alle prossime elezioni per la leadership del partito che si terranno a settembre, mercoledì 14 agosto 2024. (Philip Fung/Pool Photo via AP)

Kishida è stato eletto capo del Partito Liberal Democratico al potere nel 2021 e il suo mandato triennale scade a settembre. Chiunque otterrà i voti del partito gli succederà come Primo Ministro perché il Partito Liberal Democratico controlla entrambe le camere del Parlamento. Il nuovo volto è un'opportunità per il partito di dimostrare che sta cambiando in meglio, e Kishida ha detto che sosterrà il nuovo leader.

“Dobbiamo dimostrare chiaramente che l’LDP è rinato”, ha detto Kishida in una conferenza stampa mercoledì “Per dimostrare che l’LDP è cambiato, il primo passo più ovvio per me è ritirarsi”.

“Non mi candiderò alle prossime elezioni per la leadership del partito”, ha detto.

Ha fatto male Scandali di corruzione nel partitoKishida soffriva di tassi di sostegno bassi, inferiori al 20%.

Kishida ha affermato che ripristinare la fiducia del pubblico nella politica è fondamentale per realizzare politiche in grado di affrontare situazioni difficili all’interno e all’esterno del Giappone. Ha invitato gli aspiranti legislatori del partito ad alzare la mano per candidarsi alla leadership e ad avere una discussione politica attiva durante la campagna.

“Una volta scelto un nuovo leader, spero di vedere tutti uniti e formare una squadra da sogno per realizzare una politica in grado di conquistare la comprensione pubblica”, ha aggiunto.

Kishida ha detto che stava pensando alle sue potenziali dimissioni da un po' di tempo, ma ha aspettato fino a quando non avrebbe potuto mettere in carreggiata le sue politiche chiave, inclusa una politica energetica che chiede un ritorno all'energia nucleare. Rinforzi militari radicali per far fronte alle minacce alla sicurezza Nella regione, il miglioramento delle relazioni con la Corea del Sud e le riforme politiche.

Le speculazioni sui potenziali candidati si sono concentrate su un certo numero di alti legislatori del LDP, tra cui il segretario generale del partito Toshimitsu Motegi, il ministro del Digitale Taro Kono, il ministro della Sicurezza economica Sanae Takaichi e il ministro degli Esteri Yoko Kamikawa.

Il vincitore sostituirà Kishida come presidente del partito e sarà confermato come nuovo primo ministro in una votazione parlamentare poco dopo. Si prevede che i dirigenti del Partito Liberal Democratico decideranno la prossima settimana la data delle elezioni del partito.

Da quando è scoppiato lo scandalo di corruzione, Kishida ha licenziato numerosi ministri e altre posizioni esecutive nel partito, ha sciolto le fazioni del partito che erano state criticate come fonte di denaro per il nepotismo e ha inasprito la legge sul controllo dei fondi politici. A gennaio sono state denunciate dieci persone: parlamentari e i loro assistenti.

Nonostante gli sforzi di Kishida, il sostegno al suo governo diminuì.

Elezioni locali Perdite all'inizio dell'anno La sua influenza si è erosa e i parlamentari LDP hanno espresso la necessità di un nuovo volto prima delle prossime elezioni generali. Alla pressione si sono aggiunte anche le pesanti perdite del Consiglio comunale di Tokyo nelle elezioni di luglio.

Lo scandalo è incentrato sui fondi politici non dichiarati raccolti attraverso la vendita di biglietti per eventi di partito. Comprendeva più di 80 parlamentari del Partito Liberal Democratico, la maggior parte dei quali apparteneva a un'importante fazione del partito che aveva precedentemente guidato. Assassinio dell'ex primo ministro Shinzo AbeL'assassinio ha scatenato uno scandalo per i legami decennali e profondamente radicati dell'LDP con la Chiesa dell'Unificazione, per i quali anche Kishida ha dovuto affrontare critiche.